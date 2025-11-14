У Раді зробили заяву про СЗЧ: чи справді проблему не вдалося вирішити

В українській армії все також поширене дезертирство. І саме такі вчинки, коли воїни самовільно залишають позиції, підставляють побратимів і відкривають шлях ворогові. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі Вечер.LIVE розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

"Військові дуже часто запитують: "А що ви, влада, робите для того, щоб покарати цих СЗЧ?", — висловився парламентар.

Крім того, Горбенко зазначив, що солдати на фронті відчули, що воювати стало легше, оскільки поменшало безглуздих наказів.

Він висловив думку, що на фронті змінилася філософія, запрацювала нова корпусна система і побільшало координації між підрозділами. Піхота працює з дроноводами, логістика покращала. Це, за словами нардепа, дало відчуття, що командування почуло військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" — сьогодні військовослужбовець Ігор Луценко повідомив шалені цифри самовільного звільнення з частини (СЗЧ) військовослужбовцями Сил оборони України. За його даними, лише за жовтень 2025 року до СЗЧ пішли 21 602 військових.

Яке вирішення цієї проблеми? Чи допоможе в цьому випадку посилення покарання за СЗЧ чи примусова мобілізація, щоб на фронті більше людей. Чи можливо допоможуть "пряники": збільшення виплат за контрактом та встановлення чітких термінів служби? На ці та інші питання порталу "Коментарі" відповіли експерти.

Полковник запасу ГШ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов наголошує, що проблема СЗЧ в Україні в тому, що у нас на сьогоднішній день "батіг" нарощується, а "пряник" у нас майже відсутній, тобто посилення мотивації суспільства щодо підписання контрактів зі Збройними силами України.



