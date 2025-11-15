Цифры впечатляют: в Раде сделали настораживающее заявление о росте количества СЗЧ

В Украине миллионы уклонистов, а количество тех, кто самовольно покидает часть, скоро сравняется с количеством тех, кто воюет на поле боя и сдерживает врага. Такое заявление сделал нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

СЗЧ. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что есть угроза в том, что те люди, которые сейчас в СЗС, в будущем могут объединиться в отдельную силу, которая будет "предъявлять претензии" ВСУ.

"Нам нужно работать с СЗЧ. У нас скоро СЗЧ будет равняться нашей армии. И это будет отдельная часть общества, которая потом еще будет претензии давать тем, кто воюет", — заявил Костенко.

Он отметил, что, конечно, есть разные причины СЗЧ, но подавляющее большинство убегает еще до попадания на фронт.

"80% сейчас просто убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг. У нас миллионы "уклонистов", которые ходят, прячутся и просто наблюдают со стороны", — акцентировал Роман Костенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинской армии все также распространено дезертирство. И именно такие поступки, когда воины самовольно оставляют позиции подставляют собратьев и открывают путь врагу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – за 10 месяцев этого года в Украине зарегистрировано более 161 461 уголовного производства, касающихся самовольного ухода из воинской части (СЗЧ). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежемесячно правоохранители регистрируют в среднем почти 16 тысяч новых производств о СЗЧ. Однако до суда пока дошло лишь 5% таких дел, сообщает Опендатабот.



