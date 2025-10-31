Чому збільшилися інциденти з нападами на ТЦК: який єдиний вихід із ситуації

Інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці стали справжнім шоком для країни. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, реагуючи на те, що відбулося, закликав військових терцентру та громадян не порушувати закон й "не розколювати суспільство". Чи достатньо такої реакції представників влади? Чому власне такі інциденти стали можливими? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Мобілізація в Україні

Не треба шукати винник, потрібно просто виконувати закон

Голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець так прокоментував ситуацію:

"По-перше треба відмітити, що 17 стаття Конституції України прямо забороняє застосовувати Збройні сили України та інші військові формування для обмеження прав і свобод громадян. Тому, якщо дивитись суто з юридичної точки зору на сьогоднішній день представники ТЦК не мають права нікого ні затримувати, ні утримувати, ні, тим паче, забирати і так далі. Громадян можуть затримати виключно тільки представники Національної поліції і то, склавши на місці протокол про адміністративне затримання у разі, якщо є для цього підстави. На жаль, вже фактично стало нормою ігнорування вимог закону, що призводить до досить жахливих наслідків. Громадяни припиняють вірити у права і починають захищати безпосередньо свої права самостійно. Тому звичайно єдиний виходом з цієї ситуації, на мій погляд, є дотримання вимог закону з обох сторін".

Ростислав Кравець продовжує, якщо представники ТЦК перевищують свої повноваження, за це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, відповідно до Кримінального кодексу України. У разі, якщо громадяни України якимось чином порушують права військовослужбовців, не маючи на це підстав, не захищаючись, а просто нападаючи – за це також передбачена досить сувора відповідальність.

"Не треба шукати винних. Треба просто виконувати закон", – зауважив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується реакції Уповноваженого з прав людини і загалом влади на інциденти, то, на думку Ростислава Кравця, вона недостатня.

"Фактично це намагання пана Лубінця чи Офісу уповноваженого з прав людини самоусунутись від проблеми, яка вже досить нагальна і досить гостро стала перед суспільством", – констатував адвокат.

Влада боїться дати публічні оцінки цим історіям

Політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій вважає, що відразу варто звернути увагу на те, що напади в Одесі та Кременчуці на військових – це кримінальний злочин. Цей злочин, який було вчинено в умовах воєнного стану несе пряму небезпеку нашій державі.

"Проте цей злочин став можливим тому, що за подібні злочинні дії не понесли покарання винуватці, які били військових у Космачі, Пирятині та інших містах де цивільні били військових, що працюють у ТЦК. Ці атаки на військових почалося не вчора. Вони тривають понад два роки", – зазначив експерт.

На її думку ця ситуація є можливою лише тому, що а ні президент, а ні міністр оборони, а ні народні депутати не дають публічних оцінок цим історіям.

"Жодної публічної оцінки та жодної суворої судової реакції. І відповідно жодного покарання тим, хто бив військових. Тому що політикам у владі дуже хочеться виграти наступні вибори, а отже не хочеться сваритися з електоратом, але виграти вибори і не програти війну та зберегти державу це задачі різного порядку, а не буде держави, то й не буде виборів", – зауважив експерт.

