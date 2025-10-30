logo_ukra

У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: що заявили в терцентрі
НОВИНИ

У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: що заявили в терцентрі

Мобілізований вистрілив у військових ТЦК: подробиці

30 жовтня 2025, 18:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандали з ТЦК набирають обертів. У четвер інцидент з військовими ТЦК стався в Одесі. А в Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина. 

У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: що заявили в терцентрі

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Полтавському обласному ТЦК повідомили про деталі пригоди. Зазначили, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

“30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час  оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів”, — повідомили в обласному ТЦК. 

У терцентрі уточнили, що внаслідок інциденту двоє військових отримали поранення гомілки. 

“Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів. 

Народний депутат Василь Мокан заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.

За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України. Така ситуація, як зазначив політик, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.



Джерело: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0Qk9B4VHfUrkX2zxp5sZ5fkia1s9z51qPagMF4pQXoT2tLjqkCLpcAn6b7afrU2v2l
