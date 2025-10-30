У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: що заявили в терцентрі

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Скандали з ТЦК набирають обертів. У четвер інцидент з військовими ТЦК стався в Одесі. А в Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У Полтавському обласному ТЦК повідомили про деталі пригоди. Зазначили, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків
У терцентрі уточнили, що внаслідок інциденту двоє військових отримали поранення гомілки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів.
Народний депутат Василь Мокан заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.
За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України. Така ситуація, як зазначив політик, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.