У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: що заявили в терцентрі

Скандали з ТЦК набирають обертів. У четвер інцидент з військовими ТЦК стався в Одесі. А в Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Полтавському обласному ТЦК повідомили про деталі пригоди. Зазначили, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

“30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів”, — повідомили в обласному ТЦК.

У терцентрі уточнили, що внаслідок інциденту двоє військових отримали поранення гомілки.

“Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів.

Народний депутат Василь Мокан заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.

За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України. Така ситуація, як зазначив політик, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.