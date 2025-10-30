В Кременчугском ТЦК произошла стрельба: что заявили в терцентре

Скандалы с ТЦК набирают обороты. В четверг инцидент с военными ТЦК произошел в Одессе. А в Кременчугском ТЦК произошла стрельба.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Полтавском областном ТЦК сообщили о деталях происшествия. Двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения во время исполнения служебных обязанностей.

"30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. Во время оформления документов и обязательного осмотра в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный с травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов”, — сообщили в областном ТЦК.

В терцентре уточнили, что в результате инцидента двое военных получили ранения голени.

"По состоянию на данный момент военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрельца задержала полиция, продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных вызывают много вопросов у народных депутатов.

Народный депутат Василий Мокан заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда у нас мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.

По словам народного депутата, таких случаев очень много в разных регионах Украины. Такая ситуация, как отметил политик, абсолютно не способствует не только доверию, а вообще желанию общаться с представителями ТЦК.