В Кременчугском ТЦК произошла стрельба: что заявили в терцентре

Кречмаровская Наталия
Скандалы с ТЦК набирают обороты. В четверг инцидент с военными ТЦК произошел в Одессе. А в Кременчугском ТЦК произошла стрельба.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Полтавском областном ТЦК сообщили о деталях происшествия. Двое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения во время исполнения служебных обязанностей.
В терцентре уточнили, что в результате инцидента двое военных получили ранения голени.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных вызывают много вопросов у народных депутатов.
Народный депутат Василий Мокан заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда у нас мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.
По словам народного депутата, таких случаев очень много в разных регионах Украины. Такая ситуация, как отметил политик, абсолютно не способствует не только доверию, а вообще желанию общаться с представителями ТЦК.