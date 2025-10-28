Це вже не російська ІПСО: у Раді заявили, що смертей в ТЦК дуже багато

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Так звану бусифікацію критикував народні депутати Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. До них доєднався і нардеп Василь Мокан. Заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.
За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України.
Народний депутат наголосив, що на таких прикладах створюється дуже масована ворожа пропаганда. До того ж така ситуація, за його словами, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК відреагували на ситуацію.