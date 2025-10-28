logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Це вже не російська ІПСО: у Раді заявили, що смертей в ТЦК дуже багато
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже не російська ІПСО: у Раді заявили, що смертей в ТЦК дуже багато

Народний депутат Мокан розповів, що смертей в ТЦК по країні багато

28 жовтня 2025, 20:12 comments1010
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів. 

Це вже не російська ІПСО: у Раді заявили, що смертей в ТЦК дуже багато

Мобілізація. Ілюстративне фото

Так звану бусифікацію критикував народні депутати Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. До них доєднався і нардеп Василь Мокан. Заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.

“Тобто, що таке мало відбутися, що людина так впала і це призвело до його смерті. Я абсолютно підтримую і розумію рідних цієї людини, тому що вони хочуть розуміти і знати правду, що відбулося. Щобільше, мають бути за це відповідальні”, — зазначив політик. 

За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України.

“Читав новину і був, м'яко кажучи, здивований, як це в нас у приміщеннях ТЦК  трапляються так звані нещасні випадки. Це дискредитує процес мобілізації населення”, — переконаний політик.

Народний депутат наголосив, що на таких прикладах створюється дуже масована ворожа пропаганда. До того ж така ситуація, за його словами, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.

“Поки у нас буде продовжуватися така ситуація, мені здається, що в нас будуть постійно виникати проблеми з мобілізацією населення та з довірою до тих органів, які її проводять”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК відреагували на ситуацію.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YenmnhKLNjM
