Це вже не російська ІПСО: у Раді заявили, що смертей в ТЦК дуже багато

Ситуація із силовою мобілізацією та незрозумілі смерті мобілізованих викликають багато питань у народних депутатів.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Так звану бусифікацію критикував народні депутати Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. До них доєднався і нардеп Василь Мокан. Заявив, що викликає дуже багато питань ситуація, коли в нас мобілізований раптом падає у приміщенні ТЦК на підлогу та отримує закриту черепно-мозкову травму.

“Тобто, що таке мало відбутися, що людина так впала і це призвело до його смерті. Я абсолютно підтримую і розумію рідних цієї людини, тому що вони хочуть розуміти і знати правду, що відбулося. Щобільше, мають бути за це відповідальні”, — зазначив політик.

За словами народного депутата, таких випадків дуже багато у різних регіонах України.

“Читав новину і був, м'яко кажучи, здивований, як це в нас у приміщеннях ТЦК трапляються так звані нещасні випадки. Це дискредитує процес мобілізації населення”, — переконаний політик.

Народний депутат наголосив, що на таких прикладах створюється дуже масована ворожа пропаганда. До того ж така ситуація, за його словами, абсолютно не сприяє не тільки довірі, а взагалі бажанню комунікувати з представниками ТЦК.

“Поки у нас буде продовжуватися така ситуація, мені здається, що в нас будуть постійно виникати проблеми з мобілізацією населення та з довірою до тих органів, які її проводять”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК відреагували на ситуацію.



