Это уже не российская ИПСО: в Раде заявили, что смертей в ТЦК очень много

Кречмаровская Наталия
Ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных людей вызывают много вопросов у народных депутатов.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Так называемую бусификацию критиковали народные депутаты Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. К ним присоединился и нардеп Василий Мокан. Заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.
По словам народного депутата, таких случаев очень много в разных регионах Украины.
Народный депутат подчеркнул, что на таких примерах создается очень массированная вражеская пропаганда. К тому же такая ситуация, по его словам, абсолютно не способствует не только доверию, а вообще желанию общаться с представителями ТЦК.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК отреагировали на ситуацию.