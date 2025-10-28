Это уже не российская ИПСО: в Раде заявили, что смертей в ТЦК очень много

Ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных людей вызывают много вопросов у народных депутатов.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Так называемую бусификацию критиковали народные депутаты Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. К ним присоединился и нардеп Василий Мокан. Заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.

"То есть что должно было произойти, что человек так упал и это привело к его смерти. Я абсолютно поддерживаю и понимаю родных этого человека, потому что они хотят понимать и знать правду, что произошло. Что больше, должны быть за это ответственны", — отметил политик.

По словам народного депутата, таких случаев очень много в разных регионах Украины.

"Читал новость и был, мягко говоря, удивлен, как это у нас в помещениях ТЦК случаются так называемые несчастные случаи. Это дискредитирует процесс мобилизации населения", — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что на таких примерах создается очень массированная вражеская пропаганда. К тому же такая ситуация, по его словам, абсолютно не способствует не только доверию, а вообще желанию общаться с представителями ТЦК.

"Пока у нас будет продолжаться такая ситуация, мне кажется, что у нас будут постоянно возникать проблемы с мобилизацией населения и с доверием к органам, которые ее проводят", — резюмировал политик.

