logo

BTC/USD

113222

ETH/USD

3995.79

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Это уже не российская ИПСО: в Раде заявили, что смертей в ТЦК очень много
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже не российская ИПСО: в Раде заявили, что смертей в ТЦК очень много

Народный депутат Мокан рассказал, что смертей в ТЦК по стране много

28 октября 2025, 20:12 comments1009
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация с силовой мобилизацией и непонятные смерти мобилизованных людей вызывают много вопросов у народных депутатов.

Это уже не российская ИПСО: в Раде заявили, что смертей в ТЦК очень много

Мобилизация. Иллюстративное фото

Так называемую бусификацию критиковали народные депутаты Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу. К ним присоединился и нардеп Василий Мокан. Заявил, что вызывает очень много вопросов ситуация, когда мобилизованный вдруг падает в помещении ТЦК на пол и получает закрытую черепно-мозговую травму.

"То есть что должно было произойти, что человек так упал и это привело к его смерти. Я абсолютно поддерживаю и понимаю родных этого человека, потому что они хотят понимать и знать правду, что произошло. Что больше, должны быть за это ответственны", — отметил политик.

По словам народного депутата, таких случаев очень много в разных регионах Украины.

"Читал новость и был, мягко говоря, удивлен, как это у нас в помещениях ТЦК случаются так называемые несчастные случаи. Это дискредитирует процесс мобилизации населения", — убежден политик.

Народный депутат подчеркнул, что на таких примерах создается очень массированная вражеская пропаганда. К тому же такая ситуация, по его словам, абсолютно не способствует не только доверию, а вообще желанию общаться с представителями ТЦК.

"Пока у нас будет продолжаться такая ситуация, мне кажется, что у нас будут постоянно возникать проблемы с мобилизацией населения и с доверием к органам, которые ее проводят", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК отреагировали на ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YenmnhKLNjM
Теги:

Новости

Все новости