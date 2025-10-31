Почему увеличились инциденты с нападениями на ТЦК: какой единственный выход из ситуации

Инциденты по ТЦК в Одессе и Кременчуге стали настоящим шоком для страны. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, реагируя на произошедшее, призвал военных терцентра и граждан не нарушать закон и "не раскалывать общество". Достаточно ли такой реакции представителей власти? Почему такие инциденты стали возможны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Не нужно искать виновник, нужно просто выполнять закон

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, нужно отметить, что 17 статья Конституции Украины прямо запрещает применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для ограничения прав и свобод граждан. Поэтому, если смотреть сугубо с юридической точки зрения, на сегодняшний день представители ТЦК не имеют права никого ни задерживать, ни удерживать, ни, тем более, забирать и так далее. Граждан могут задержать только представители Национальной полиции и то, составив на месте протокол об административном задержании в случае, если есть для этого основания. К сожалению, уже фактически стало нормой игнорирования требований закона, что приводит к весьма ужасающим последствиям. Граждане прекращают верить в права и начинают защищать свои права самостоятельно. Поэтому, конечно, единственным выходом из этой ситуации, на мой взгляд, является соблюдение требований закона с обеих сторон".

Ростислав Кравец продолжает, если представители ТЦК превышают свои полномочия, за это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет, согласно Уголовному кодексу Украины. В случае, если граждане Украины каким-либо образом нарушают права военнослужащих, не имея на это оснований, не защищаясь, а просто нападая – за это также предусмотрена достаточно строгая ответственность.

"Не нужно искать виновных. Надо просто выполнять закон", – заметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается реакции Уполномоченного по правам человека и власти на инциденты, то, по мнению Ростислава Кравца, она недостаточна.

"Фактически это попытка господина Лубинца или Офиса уполномоченного по правам человека самоустраниться от проблемы, которая уже достаточно насущна и достаточно остро встала перед обществом", – констатировал адвокат.

Власти боятся дать публичные оценки этим историям

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что сразу следует обратить внимание на то, что нападения в Одессе и Кременчуге на военных – это уголовное преступление. Это преступление, которое было совершено в условиях военного положения, несет прямую опасность нашему государству.

"Однако это преступление стало возможным потому, что за подобные преступные действия не понесли наказания виновники, избивавшие военных в Космаче, Пирятине и других городах, где гражданские избивали военных, работающих в ТЦК. Эти атаки на военных начались не вчера. Они продолжаются более двух лет", – отметил эксперт.

По ее мнению, эта ситуация возможна только потому, что ни президент, ни министр обороны, ни народные депутаты не дают публичных оценок этим историям.

"Никакой публичной оценки и никакой строгой судебной реакции. И соответственно ни наказания тем, кто избивал военных. Потому что политикам во власти очень хочется выиграть следующие выборы, а значит, не хочется ссориться с электоратом, но выиграть выборы и не проиграть войну и сохранить государство это задачи разного порядка, а не будет государства, то и не будет выборов", – отметил эксперт.

