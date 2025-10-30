logo_ukra

Скандали В Одесі стався конфлікт з ТЦК: люди перевернули бус (ВІДЕО)
В Одесі стався конфлікт з ТЦК: люди перевернули бус (ВІДЕО)

Одесити перевернули бус місцевого ТЦК та на пали на військових, застосувавши газ, кийки та фізичну силу

30 жовтня 2025, 11:46
Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. У мережі з’явилося відео конфлікту, а в Одеському обласному ТЦК та СП офіційно прокоментували цю подію.

В Одесі стався конфлікт з ТЦК: люди перевернули бус (ВІДЕО)

В Одесі стався конфлікт з ТЦК: люди перевернули бус

"Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців.

Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.

Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок", – наголошують в ТЦК.

Зазначається, що наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою.

"Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни.

Одеський обласний ТЦК та СП продовжує виконувати завдання, визначені військовим командуванням, забезпечуючи комплектування підрозділів Збройних Сил України для зміцнення обороноздатності держави та відсічі агрессору", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що чоловік у ТЦК Києва помер від "травми тупим предметом".



