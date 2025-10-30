В Одессе произошел конфликт с ТЦК: люди перевернули бус (ВИДЕО)

Сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. В сети появилось видео конфликта, а в Одесском областном ТЦК и СП официально прокомментировали это событие.

В Одессе произошел конфликт с ТЦК: люди перевернули бус

"Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также пострадали среди военнослужащих. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам. Подобные действия абсолютно недопустимы! Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг", – отмечают в ТЦК.

Отмечается, что в правоохранительных органах проводятся неотложные следственные действия для установления и идентификации всех лиц, причастных к этому правонарушению. Все ход событий зафиксировано на боди-камеры военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже передаются следствию.

Действия нападающих подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность за которые крайне строга.

" Призываем граждан не поддаваться на провокации и наконец-то осознать, что подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага и вредят обороноспособности страны. Одесский областной ТЦК и СП продолжает выполнять задачи, определенные военным командованием, обеспечивая комплектование подразделений Вооруженных Сил Украины для укрепления обороноспособности государства и отпора агрессору", – подчеркнули в ведомстве.

