Чоловік у ТЦК Києва помер від «травми тупим предметом»
НОВИНИ

Чоловік у ТЦК Києва помер від «травми тупим предметом»

Нова інформація у справі щодо смерті Романа Сопіна, який помер під час проходження ВЛК

28 жовтня 2025, 14:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа Сопіна, який помер після потрапляння до розподільчого пункту Подільського району. Про це повідомила у Фейсбук журналістка Дарина Трунова.

Чоловік у ТЦК Києва помер від «травми тупим предметом»

Чоловік у ТЦК Києва помер від «травми тупим предметом»

"Зверніть увагу на  пункт ТРАВМА ТУПИМ ПРЕДМЕТОМ! Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет", – пише журналістка.

Нардеп Олексій Гончаренко також прокоментував цю подію та наголосив на тому, що свавілля в ТЦК необхідно припиняти.

"До загибелі мобілізованого Романа Сопіна в ТЦК призвела травма тупим предметом.

Про це пише журналістка Дарина Трунова і публікує висновок судово-медичної експертизи.

Нагадаю, на минулому тижні повідомили про смерть мобілізованого в одному з київських ТЦК. Тоді писали, що він "впав і вдарився".

Я на минулому тижні вже направив звернення до Генпрокурора, Міністра оборони, директора ДБР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з цього приводу. Цей безлад з ТЦК треба закінчувати!" – наголосив політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого тижня у Києві після потрапляння до розподільчого пункту в Подільському районі чоловік отримав важку травму голови, після чого впав у кому, а в лікарні помер. Про це у Фейсбук повідомила журналістка 24 каналу Дарина Трунова, репост допису якої зробив народний депутат Олексій Гончаренко.

Журналістка писала, що Романа С. мобілізували місцеві співробітники ТЦК та СП.

"Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна  що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому — ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?" – пише Трунова. Пізніше вона повідомила, що врятувати чоловіка не вдалося, він помер 23 жовтня.



