Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа Сопина, скончавшегося после попадания в распределительный пункт Подольского района. Об этом сообщила в Фейсбуке журналистка Дарья Трунова.

Мужчина в ТЦК Киева умер от «травмы тупым предметом»

"Обратите внимание на пункт – ТРАВМА ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ! Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях – выводы сделайте себе. Возможно подразумевается и пол, как тупой предмет", – пишет журналистка.

Нардеп Алексей Гончаренко также прокомментировал это событие и отметил, что произвол в ТЦК необходимо прекращать.

"К гибели мобилизованного Романа Сопина в ТЦК привела травма тупым предметом. Об этом пишет журналистка Дарья Трунова и публикует заключение судебно-медицинской экспертизы. Напомним, на прошлой неделе сообщили о смерти мобилизованного в одном из киевских ТЦК. Тогда писали, что он "упал и ударился". Я на прошлой неделе уже направил обращение к Генпрокурору, Министру обороны, директору ГБР и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека по этому поводу. Этот беспорядок с ТЦК нужно заканчивать!" – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе в Киеве после попадания в распределительный пункт в Подольском районе мужчина получил тяжелую травму головы, после чего впал в кому, а в больнице скончался. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка 24 канала Дарья Трунова, репост публикации которой сделал народный депутат Алексей Гончаренко.

Журналистка писала, что Романа С. мобилизовали местные сотрудники ТЦК и СП.

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВЛК. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезна, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа. Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно, у него эпилепсия была?" – пишет Трунова. Позже она сообщила, что спасти мужчину не удалось, он умер 23 октября.