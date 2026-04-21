logo_ukra

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Чи зможуть цивільні в Україні носити зброю: резонансна заява очільника МВС
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи зможуть цивільні в Україні носити зброю: резонансна заява очільника МВС

Міністр наголосив на важливості прийняття закону про цивільну зброю

21 квітня 2026, 13:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Якщо предметно розглядати питання щодо володіння зброєю цивільними людьми для самозахисту, то важливо врахувати два моменти. Перший – необхідність чіткої класифікації зброї. Другий – обов’язкове навчання для громадян. Відповідну заяву зробив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Чи зможуть цивільні в Україні носити зброю: резонансна заява очільника МВС

Ігор Клименко. Фото: з відкритих джерел

Міністр акцентував, що держава має законодавчо прописати питання володіння зброєю цивільними особами. За словами Ігоря Клименка, закон повинен чітко розмежувати різні типи озброєння.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати", — зазначив очільник МВС.

Окрему Ігор Клименко висловився щодо підготовки майбутніх власників зброї. Міністр вважає, що наявність дозволу має залежати від рівня кваліфікації особи. Клименко наголосив, що кожна людина, яка бажає володіти зброєю, повинна пройти спеціалізований курс, а ключовим аспектом навчання має стати навичка безпечного поводження зі зброєю, щоб запобігти нещасним випадкам або неправомірному використанню.

"І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", — підсумував очільник МВС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Ігор Клименко оприлюднив нові подробиці дій перших патрульних, які прибули на виклик під час теракту в Голосіївському районі Києва. За його словами, двоє поліцейських не виконали службовий обов’язок, залишили поранену дитину на місці події та втекли.

Очільник МВС Клименко поспілкувався з журналістами щодо стрілянини в Києві 18 квітня. За його словами, інцидент стався після першого повідомлення до поліції, яке спочатку кваліфікували як хуліганство.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після теракту в Києві, поліцейських хочуть відправити на фронт: перші деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини