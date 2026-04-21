Чи зможуть цивільні в Україні носити зброю: резонансна заява очільника МВС

Якщо предметно розглядати питання щодо володіння зброєю цивільними людьми для самозахисту, то важливо врахувати два моменти. Перший – необхідність чіткої класифікації зброї. Другий – обов’язкове навчання для громадян. Відповідну заяву зробив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ігор Клименко. Фото: з відкритих джерел

Міністр акцентував, що держава має законодавчо прописати питання володіння зброєю цивільними особами. За словами Ігоря Клименка, закон повинен чітко розмежувати різні типи озброєння.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати", — зазначив очільник МВС.

Окрему Ігор Клименко висловився щодо підготовки майбутніх власників зброї. Міністр вважає, що наявність дозволу має залежати від рівня кваліфікації особи. Клименко наголосив, що кожна людина, яка бажає володіти зброєю, повинна пройти спеціалізований курс, а ключовим аспектом навчання має стати навичка безпечного поводження зі зброєю, щоб запобігти нещасним випадкам або неправомірному використанню.

"І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", — підсумував очільник МВС.

