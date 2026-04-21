Смогут ли гражданские в Украине носить оружие: резонансное заявление главы МВД

Если предметно рассматривать вопрос о владении оружием гражданскими людьми для самозащиты, то важно учесть два момента. Первый – необходимость четкой классификации оружия. Второй – обязательное обучение для граждан. Соответствующее заявление сделал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Игорь Клименко. Фото: из открытых источников

Министр акцентировал, что государство должно законодательно прописать вопросы владения оружием гражданскими лицами. По словам Игоря Клименко, закон должен четко разграничить разные типы вооружения.

"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное – это все нужно классифицировать", — отметил глава МВД.

Отдельную Игорь Клименко высказался по поводу подготовки будущих владельцев оружия. Министр считает, что наличие разрешения должно зависеть от уровня квалификации личности. Клименко подчеркнул, что каждый человек, желающий владеть оружием, должен пройти специализированный курс, а ключевым аспектом обучения должен стать навык безопасного обращения с оружием, чтобы предотвратить несчастные случаи или неправомерное использование.

"И человек должен пройти курс обучения, в том числе безопасное обращение с этим оружием", — подытожил глава МВД.

Читайте на портале "Комментарии" — Игорь Клименко обнародовал новые подробности действий первых патрульных, прибывших по вызову во время теракта в Голосеевском районе Киева. По его словам, двое полицейских не исполнили служебную обязанность, оставили раненого ребенка на месте происшествия и скрылись.

Глава МВД Клименко пообщался с журналистами по стрельбе в Киеве 18 апреля. По его словам, инцидент произошел после первого сообщения в полицию, которое сначала квалифицировали как хулиганство.

Также издание "Комментарии" сообщало – после теракта в Киеве полицейских хотят отправить на фронт: первые детали.



