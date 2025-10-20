Чи втомився Захід від війни в Україні: опитування показують зміни

Все більше українців переконані, що США та Європа втомилися від війни й тиснуть на Київ, аби змусити його піти на поступки Росії. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Українці все частіше вважають, що Захід втомився від війни

За даними КМІС, 58% українців вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні та прагне справедливого завершення війни. Водночас 36% респондентів переконані, що Європа втомилася від конфлікту й тисне на Україну задля досягнення "несправедливого миру".

Дослідники зазначають, що якщо від лютого до серпня 2025 року оцінка європейської підтримки залишалася стабільною, то на початку жовтня вперше зафіксовано зниження довіри. Зокрема, кількість тих, хто бачить у Європі надійного союзника, зменшилася з 63% у серпні до 58% у жовтні. Натомість частка тих, хто вважає, що підтримка слабшає, зросла з 27% до 36%.

Сприйняття політики Сполучених Штатів постійно змінювалося з приходом Трампа у Білий дім. У березні лише 24% українців вважали США надійним союзником. На тлі позитивних заяв з Вашингтона, у серпні цей показник зріс до 42%.

Однак уже на початку жовтня тенденція знову змінилася. Частка тих, хто вважає США союзником, знизилася до 38%, тоді як кількість українців, які переконані, що Вашингтон втомився від війни і тисне на Київ, зросла до 52%. Така динаміка, за даними соціологів, свідчить про поступове розчарування в політиці американської адміністрації.

Сприйняття українцями позиції США та Європи щодо війни в Україні. КМІС

Попри зміни у сприйнятті політики США, загальне ставлення українців до американців залишається позитивним. У травні 2025 року 63% українців добре ставилися до Сполучених Штатів як країни, а 90% — до звичайних американців.

