Устал ли Запад от войны в Украине: опросы показывают изменения

Все больше украинцев убеждены, что США и Европа устали от войны и давят на Киев, чтобы заставить его пойти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Украинцы все чаще считают, что Запад устал от войны

По данным КМИС, 58% украинцев считают, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и стремится к справедливому завершению войны. В то же время, 36% респондентов убеждены, что Европа устала от конфликта и давит на Украину ради достижения "несправедливого мира".

Исследователи отмечают, что если с февраля по август 2025 оценка европейской поддержки оставалась стабильной, то в начале октября впервые зафиксировано снижение доверия. В частности, количество тех, кто видит в Европе надежного союзника, уменьшилось с 63% в августе до 58% в октябре. Зато доля тех, кто считает, что поддержка ослабевает, выросла с 27% до 36%.

Восприятие политики Соединенных Штатов постоянно менялось с приходом Трампа в Белый дом. В марте всего 24% украинцев считали США надежным союзником. На фоне положительных заявлений из Вашингтона в августе этот показатель вырос до 42%.

Однако уже в начале октября тенденция снова изменилась. Доля тех, кто считает США союзником, снизилась до 38%, тогда как количество украинцев, убежденных, что Вашингтон устал от войны и давит на Киев, возросло до 52%. Такая динамика, по данным социологов, свидетельствует о постепенном разочаровании в политике американской администрации.

Восприятие украинцами позиции США и Европы в отношении войны в Украине. КМИС

Несмотря на изменения в восприятии политики США, общее отношение украинцев к американцам остается положительным. В мае 2025 года 63% украинцев хорошо относились к Соединенным Штатам как к стране, а 90% — к обычным американцам.

