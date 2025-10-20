logo

Устал ли Запад от войны в Украине: опросы показывают изменения
Устал ли Запад от войны в Украине: опросы показывают изменения

Согласно опросу КМИС, все больше украинцев считают, что США и Европа устали от войны и давят на Украину для уступок России.

20 октября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Все больше украинцев убеждены, что США и Европа устали от войны и давят на Киев, чтобы заставить его пойти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Устал ли Запад от войны в Украине: опросы показывают изменения

Украинцы все чаще считают, что Запад устал от войны

По данным КМИС, 58% украинцев считают, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и стремится к справедливому завершению войны. В то же время, 36% респондентов убеждены, что Европа устала от конфликта и давит на Украину ради достижения "несправедливого мира".

Исследователи отмечают, что если с февраля по август 2025 оценка европейской поддержки оставалась стабильной, то в начале октября впервые зафиксировано снижение доверия. В частности, количество тех, кто видит в Европе надежного союзника, уменьшилось с 63% в августе до 58% в октябре. Зато доля тех, кто считает, что поддержка ослабевает, выросла с 27% до 36%.

Восприятие политики Соединенных Штатов постоянно менялось с приходом Трампа в Белый дом. В марте всего 24% украинцев считали США надежным союзником. На фоне положительных заявлений из Вашингтона в августе этот показатель вырос до 42%.

Однако уже в начале октября тенденция снова изменилась. Доля тех, кто считает США союзником, снизилась до 38%, тогда как количество украинцев, убежденных, что Вашингтон устал от войны и давит на Киев, возросло до 52%. Такая динамика, по данным социологов, свидетельствует о постепенном разочаровании в политике американской администрации.

Устал ли Запад от войны в Украине: опросы показывают изменения - фото 2

Восприятие украинцами позиции США и Европы в отношении войны в Украине. КМИС

Несмотря на изменения в восприятии политики США, общее отношение украинцев к американцам остается положительным. В мае 2025 года 63% украинцев хорошо относились к Соединенным Штатам как к стране, а 90% — к обычным американцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о приближении Украины к окончанию войны.

Также "Комментарии" писали, что мир от Путина создаст серьезную опасность для Украины.



Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1563&page=1
