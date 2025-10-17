Мир від Путіна створить серйозну небезпеку для України: що може зробити Трамп

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников застеріг, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на реальне припинення вогню у війні проти України, це може створити небезпечну ситуацію для Києва. На його думку, у такому разі Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом можуть надати Москві вигідні умови, тоді як президент України Володимир Зеленський опиниться під тиском Вашингтона.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников зазначив, що після оголошення Трампом зустрічі з Путіним в Угорщині Кремль може отримати стратегічну вигоду від потенційного перемир’я.

"Як тільки Путін погодиться на реальне припинення вогню, то відразу всі комфортні умови для Росії, які дозволять їм більше ефективно підготуватись до майбутньої російсько-української війни, що з точки зору Путіна має привести до остаточного зникнення України з політичної мапи світу, будуть активовані", — сказав політичний оглядач.

Портников припустив, що в разі погодження Путіна на припинення вогню, Трамп одразу почне чинити політичний тиск на Україну, вимагаючи виконання досягнутих ним домовленостей з російським диктатором.

"Трамп, як тільки Путін погодиться на припинення вогню, почне здійснювати ефективний тиск на президента Володимира Зеленського й примусить його ухвалити всі ті домовленості, які будуть узгоджені між президентом США та Путіним", — передбачає Портников.

Оглядач також висловив сумнів у тому, що європейські політики виступлять проти такої позиції Вашингтона. За його словами, лідери ЄС погодяться з Трампом подібно до того, як вони це зробили в Єгипті, де відбувся мирний саміт з нагоди закінчення війни в Газі.

