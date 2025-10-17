Мир від Путіна створить серйозну небезпеку для України: що може зробити Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников застеріг, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на реальне припинення вогню у війні проти України, це може створити небезпечну ситуацію для Києва. На його думку, у такому разі Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом можуть надати Москві вигідні умови, тоді як президент України Володимир Зеленський опиниться під тиском Вашингтона.
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников зазначив, що після оголошення Трампом зустрічі з Путіним в Угорщині Кремль може отримати стратегічну вигоду від потенційного перемир’я.
Портников припустив, що в разі погодження Путіна на припинення вогню, Трамп одразу почне чинити політичний тиск на Україну, вимагаючи виконання досягнутих ним домовленостей з російським диктатором.
Оглядач також висловив сумнів у тому, що європейські політики виступлять проти такої позиції Вашингтона. За його словами, лідери ЄС погодяться з Трампом подібно до того, як вони це зробили в Єгипті, де відбувся мирний саміт з нагоди закінчення війни в Газі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про генерала, який назвав, яка небезпека нависла над Україною через нову зустріч Трампа та Путіна.
Також "Коментарі" писали про припинення вогню у 2025 році. Шанси на кінець війни в Україні різко змінилися.