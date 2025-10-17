logo

Мир от Путина создаст серьезную опасность для Украины: что может сделать Трамп
НОВОСТИ

Мир от Путина создаст серьезную опасность для Украины: что может сделать Трамп

Виталий Портников предостерег, что в случае согласования Путина на прекращение огня США могут создать выгодные условия для Москвы, а Зеленский окажется под давлением Вашингтона.

17 октября 2025, 18:25
Автор:
Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников предостерег, что в случае если российский диктатор Владимир Путин согласится на реальное прекращение огня в войне против Украины, это может создать опасную ситуацию для Киева. По его мнению, в таком случае Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом могут предоставить Москве выгодные условия, в то время как президент Украины Владимир Зеленский окажется под давлением Вашингтона.

Мир от Путина создаст серьезную опасность для Украины: что может сделать Трамп

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников отметил, что после объявления Трампом встречи с Путиным в Венгрии Кремль может извлечь стратегическую выгоду от потенциального перемирия.

"Как только Путин согласится на реальное прекращение огня, то сразу все комфортные условия для России, которые позволят им более эффективно подготовиться к предстоящей российско-украинской войны, что с точки зрения Путина должно привести к окончательному исчезновению Украины с политической карты мира, будут активированы", — сказал политический обозреватель.

Портников предположил, что в случае согласования Путина на прекращение огня Трамп сразу начнет оказывать политическое давление на Украину, требуя выполнения достигнутых им договоренностей с российским диктатором.

"Трамп, как только Путин согласится на прекращение огня, начнет оказывать эффективное давление на президента Владимира Зеленского и заставит его принять все договоренности, которые будут согласованы между президентом США и Путиным", — предусматривает Портников.

Обозреватель также выразил сомнение, что европейские политики выступят против такой позиции Вашингтона. По его словам, лидеры ЕС согласятся с Трампом подобно тому, как они это сделали в Египте, где состоялся мирный саммит по случаю окончания войны в Газе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генерале, который назвал какая опасность нависла над Украиной из-за новой встречи Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о прекращении огня в 2025 году. Шансы к концу войны в Украине резко изменились.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
