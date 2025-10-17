logo_ukra

Зустріч Путіна та Трампа: генерал назвав, яка небезпека нависла над Україною

Дональд Трамп заявив про зустріч із Путіним. Український генерал пояснює, як це може вплинути на Україну, війну та позицію Росії.

17 жовтня 2025, 14:50
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його нова зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже протягом двох тижнів. Український генерал Микола Маломуж розповів, які ризики може нести така зустріч, а також, як Кремль буде її використовувати для власних цілей.

Зустріч Путіна та Трампа: генерал назвав, яка небезпека нависла над Україною

Зустріч Путіна і Трампа. Фото з відкритих джерел

Напередодні переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Як заявив американський лідер, вони обговорювали ситуацію на фронті та можливість постачання Україні крилатих ракет "Томагавк". Після дзвінка Трамп заявив, що планує зустрітися з російським лідером в Угорщині. Російська сторона наразі не підтвердила дату зустрічі, але сам факт підготовки таких переговорів викликає занепокоєння в Києві.

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що зустріч Путіна і Трампа може бути використана Кремлем для посилення тиску на Україну.

"Перехід на переговорні формати завжди займає час і передбачає підготовку документів, які сторони можуть підписати. Але юридично зустріч Трампа й Путіна ще нічого не вирішить. Обовʼязково має відбутись зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", — наголосив Маломуж.

На думку генерала, США можуть виступати лише як посередники або консультанти, а також як фактор тиску на Путіна. Однак, за його прогнозом Москва скористається паузою для затягування переговорів, а також буде й далі атакувати Україну.

"Знову потрібно готуватись до того, що Росія буде затягувати переговорний процес та продовжить обстріли енергетичної системи України", — додав український генерал.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Єрмак розповів про умову Зеленського до Трампа щодо зустрічі з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна.



