Встреча Путина и Трампа: генерал назвал, какая опасность нависла над Украиной

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его новая встреча с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение двух недель. Украинский генерал Николай Маломуж рассказал, какие риски может нести такая встреча, а также как Кремль будет ее использовать для собственных целей.

Встреча Путина и Трампа. Фото из открытых источников

В преддверии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Как заявил американский лидер, они обсуждали ситуацию на фронте и возможность поставки Украине крылатых ракет "Томагавк". После звонка Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером в Венгрии. Российская сторона не подтвердила дату встречи, но сам факт подготовки таких переговоров вызывает беспокойство в Киеве.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил, что встреча Путина и Трампа может быть использована Кремлем для усиления давления на Украину.

"Переход на переговорные форматы всегда занимает время и предусматривает подготовку документов, которые стороны могут подписать. Но юридически встреча Трампа и Путина еще ничего не решит. Обязательно должна состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", — подчеркнул Маломуж.

По мнению генерала, США могут выступать только как посредники или консультанты, а также как фактор давления на Путина. Однако, по его прогнозу, Москва воспользуется паузой для затягивания переговоров, а также будет и дальше атаковать Украину.

"Снова нужно готовиться к тому, что Россия будет затягивать переговорный процесс и продолжит обстрелы энергетической системы Украины", — добавил украинский генерал.

