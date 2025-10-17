logo

BTC/USD

105632

ETH/USD

3775.3

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Встреча Путина и Трампа: генерал назвал, какая опасность нависла над Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Путина и Трампа: генерал назвал, какая опасность нависла над Украиной

Дональд Трамп заявил о встрече с Путиным. Украинский генерал объясняет, как это может повлиять на Украину, на войну и позицию России.

17 октября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его новая встреча с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже в течение двух недель. Украинский генерал Николай Маломуж рассказал, какие риски может нести такая встреча, а также как Кремль будет ее использовать для собственных целей.

Встреча Путина и Трампа: генерал назвал, какая опасность нависла над Украиной

Встреча Путина и Трампа. Фото из открытых источников

В преддверии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Как заявил американский лидер, они обсуждали ситуацию на фронте и возможность поставки Украине крылатых ракет "Томагавк". После звонка Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером в Венгрии. Российская сторона не подтвердила дату встречи, но сам факт подготовки таких переговоров вызывает беспокойство в Киеве.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил, что встреча Путина и Трампа может быть использована Кремлем для усиления давления на Украину.

"Переход на переговорные форматы всегда занимает время и предусматривает подготовку документов, которые стороны могут подписать. Но юридически встреча Трампа и Путина еще ничего не решит. Обязательно должна состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", — подчеркнул Маломуж.

По мнению генерала, США могут выступать только как посредники или консультанты, а также как фактор давления на Путина. Однако, по его прогнозу, Москва воспользуется паузой для затягивания переговоров, а также будет и дальше атаковать Украину.

"Снова нужно готовиться к тому, что Россия будет затягивать переговорный процесс и продолжит обстрелы энергетической системы Украины", — добавил украинский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак рассказал об условии Зеленского к Трампу о встрече с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости