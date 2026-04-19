Чи дозволять українцям купувати зброю: очільник МВС зробив резонансну заяву

Після трагічних подій у Києві дискусія щодо легалізації цивільної зброї в Україні знову загострилася. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що підтримує право громадян на збройний самозахист і анонсував підготовку фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Ігор Клименко. Фото з відкритих джерел

Напад у Києві 18 квітня, коли озброєний чоловік убив шість людей спровокував нову хвилю обговорень, чи повинні українці мати законне право захищати себе зі зброєю. Очільник МВС наголосив, що повномасштабна війна змінила ставлення до питання володіння зброєю, тому він підтримує можливість легалізації зброї в Україні.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву", — сказав Клименко.

Водночас очільник МВС повідомив, що найближчим часом плануються експертні консультації щодо можливого нового закону, який дозволить українцям купувати зброю.

"Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", — додав Клименко.

Чому закон про легалізацію зброї в Україні не ухвалили

Попри численні дискусії, в Україні досі немає окремого закону, який би чітко врегульовував обіг цивільної зброї для самозахисту. Активні обговорення тривають ще з 2022 року. Однією з головних причин затримки влада називала ризики, пов’язані з нелегальною зброєю, яка могла потрапити в цивільний обіг під час війни або надходити з окупованих територій.

