Главная Новости Общество события Позволят ли украинцам покупать оружие: глава МВД сделал резонансное заявление
Позволят ли украинцам покупать оружие: глава МВД сделал резонансное заявление

Министр МВД Игорь Клименко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту и анонсировал обсуждение закона о гражданском оружии.

19 апреля 2026, 15:05
Slava Kot

После трагических событий в Киеве дискуссия по поводу легализации гражданского оружия в Украине снова обострилась. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что поддерживает право граждан на вооруженную самозащиту и анонсировал подготовку финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Игорь Клименко. Фото из открытых источников

Нападение в Киеве 18 апреля, когда вооруженный мужчина убил шесть человек, спровоцировал новую волну обсуждений, должны ли украинцы иметь законное право защищать себя с оружием. Глава МВД подчеркнул, что полномасштабная война изменила отношение к вопросу владения оружием, поэтому он поддерживает возможность легализации оружия в Украине.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления", — сказал Клименко.

В то же время глава МВД сообщил, что в ближайшее время планируются экспертные консультации по возможному новому закону, который позволит украинцам покупать оружие.

"В ближайшее время проведем экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", — добавил Клименко.

Почему закон о легализации оружия в Украине не приняли

Несмотря на многочисленные дискуссии, в Украине до сих пор нет отдельного закона, который бы четко урегулировал обращение гражданского оружия для самозащиты. Активные обсуждения продолжаются с 2022 года. Одной из главных причин задержки власти называли риски, связанные с нелегальным оружием, которое могло попасть в гражданское обращение во время войны или поступать с оккупированных территорий.

Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/2325
