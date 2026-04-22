Це шокує: скільки українців регулярно споживають російськомовний контент

71% українців продовжують споживати російськомовний контент. Відповідну заяву зробила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна під час презентації результатів дослідження споживання контенту українців, проведеного компанією Gradus на замовлення Міністерства культури України, за підтримки БФ "МХП-Громаді".

Тетяна Бережна.

"Ми провели дослідження спільно з компанією Gradus. І коли проаналізували українське споживання контенту, дізналися, що на п'ятому році повномасштабної війни 71% українців регулярно споживає російськомовний контент. А майже чверть з них роблять це щодня", – зазначила Тетяна Бережна.

Віцепрем'єр-міністерка наголошує, що одним із головних висновків дослідження стало те, що люди не роблять це через ідеологічні переконання чи через якісь погляди. Вони роблять це за звичкою, та російський контент є в доступі і його багато.

Для виходу з такої ситуації, на думку міністерки, треба "створити всі умови для створення якісної української альтернативи, щоб українського контенту та культурного продукту ставало багато в різних сферах".

Варто зазначити, протягом першого кварталу 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості скарг на порушення мовного законодавства – найбільше претензій стосуються інтернет-магазинів і сфери обслуговування. Про це йдеться у даних, оприлюднених на сайті уповноваженої із захисту державної мови.

За три місяці 2026 року на адресу омбудсменки Олени Івановської надійшло 659 скарг. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їх було 646 – тобто кількість звернень продовжує зростати.

