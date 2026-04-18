Підтримка тане: опитування показало, що тепер українці думають про НАТО та ЄС
Підтримка тане: опитування показало, що тепер українці думають про НАТО та ЄС

Соціологія фіксує спад ентузіазму, але довіра до Заходу залишається високою, антирейтинг Росії б'є антирекорди

18 квітня 2026, 17:05
Кравцев Сергей

Ставлення українців до євроатлантичної інтеграції дещо погіршилося, проте загалом залишається стійко позитивним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київський безпековий форум на початку квітня.

Членство України в ЄС та НАТО. Фото: із відкритих джерел

Баланс ставлення до Європейського Союзу знизився до 63,4% проти 79,2% восени 2025 року. Схожа динаміка спостерігається і щодо НАТО: показник скоротився до 39,9% із колишніх 61,8%.

Попри це більшість громадян зберігають позитивне сприйняття. ЄС підтримує понад 79% опитаних, а НАТО – близько 65%. Соціологи пояснюють зниження не розчаруванням, а зростанням очікувань та затяжним характером війни.

Паралельно посилюється вона до західних країн. Лідерами довіри стали Швеція (91,6%), Естонія (88,6%), Канада (88,3%), Литва (88%) та Данія (87,7%).

Серед великих держав високі показники у Франції, Німеччині, Італії та Великобританії. Особливо помітне зростання симпатій до Польщі та Румунії, а також до Японії.

Водночас ставлення до Росії залишається вкрай негативним – мінус 90,5%. В антирейтингу також Білорусь та Іран. Негатив до Китаю дещо знизився, але залишається значним.

Соціологи зазначають: українське суспільство дедалі чіткіше ділить світ на союзників та противників. Незважаючи на часткове зниження ентузіазму, стратегічний вибір на користь Заходу залишається незмінним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майже через десятиліття після референдуму про вихід з ЄС настрої у Великій Британії різко змінилися. Згідно з дослідженням організації Best for Britain, більшість громадян тепер підтримує повернення країни до Європейського Союзу. Аналіз даних опублікувало видання The Guardian.




Джерело: https://ksf.openukraine.org/categories/news/pozitivne-stavlennya-ukrayinciv-do-zahidnih-krayin-zrostaye-rosiya-lider-nenavisti-doslidzhennya-kbf
