Підтримка тане: опитування показало, що тепер українці думають про НАТО та ЄС

Ставлення українців до євроатлантичної інтеграції дещо погіршилося, проте загалом залишається стійко позитивним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київський безпековий форум на початку квітня.

Баланс ставлення до Європейського Союзу знизився до 63,4% проти 79,2% восени 2025 року. Схожа динаміка спостерігається і щодо НАТО: показник скоротився до 39,9% із колишніх 61,8%.

Попри це більшість громадян зберігають позитивне сприйняття. ЄС підтримує понад 79% опитаних, а НАТО – близько 65%. Соціологи пояснюють зниження не розчаруванням, а зростанням очікувань та затяжним характером війни.

Паралельно посилюється вона до західних країн. Лідерами довіри стали Швеція (91,6%), Естонія (88,6%), Канада (88,3%), Литва (88%) та Данія (87,7%).

Серед великих держав високі показники у Франції, Німеччині, Італії та Великобританії. Особливо помітне зростання симпатій до Польщі та Румунії, а також до Японії.

Водночас ставлення до Росії залишається вкрай негативним – мінус 90,5%. В антирейтингу також Білорусь та Іран. Негатив до Китаю дещо знизився, але залишається значним.

Соціологи зазначають: українське суспільство дедалі чіткіше ділить світ на союзників та противників. Незважаючи на часткове зниження ентузіазму, стратегічний вибір на користь Заходу залишається незмінним.

