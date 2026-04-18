Главная Новости Общество события Поддержка тает: опрос показал, что теперь украинцы думают о НАТО и ЕС
НОВОСТИ

Поддержка тает: опрос показал, что теперь украинцы думают о НАТО и ЕС

Социология фиксирует спад энтузиазма, но доверие к Западу остается высоким, антирейтинг России бьет антирекорды

18 апреля 2026, 17:05
Кравцев Сергей

Отношение украинцев к евроатлантической интеграции несколько ухудшилось, однако в целом остается устойчиво позитивным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центр Разумкова по заказу Киевский форум по безопасности в начале апреля.

Членство Украины в ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников

Баланс отношения к Европейскому Союзу снизился до +63,4% против +79,2% осенью 2025 года. Похожая динамика наблюдается и в отношении НАТО: показатель сократился до +39,9% с прежних +61,8%.

Несмотря на это, большинство граждан сохраняют положительное восприятие. ЕС поддерживают более 79% опрошенных, а НАТО – около 65%. Социологи объясняют снижение не разочарованием, а ростом ожиданий и затяжным характером войны.

Параллельно усиливается симпатия к западным странам. Лидерами доверия стали Швеция (+91,6%), Эстония (+88,6%), Канада (+88,3%), Литва (+88%) и Дания (+87,7%).

Среди крупных держав высокие показатели у Франции, Германии, Италии и Великобритании. Особенно заметен рост симпатий к Польше и Румынии, а также к Японии.

В то же время отношение к Россия остается крайне негативным – минус 90,5%. В антирейтинге также Беларусь и Иран. Негатив к Китаю несколько снизился, но остается значительным.

Социологи отмечают: украинское общество все четче делит мир на союзников и противников. Несмотря на частичное снижение энтузиазма, стратегический выбор в пользу Запада остается неизменным.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя почти десятилетие после референдума о выходе из ЕС настроения в Великобритании резко изменились. Согласно исследованию организации Best for Britain, большинство граждан теперь поддерживает возвращение страны в Европейский Союз. Анализ данных опубликовало издание The Guardian.




Источник: https://ksf.openukraine.org/categories/news/pozitivne-stavlennya-ukrayinciv-do-zahidnih-krayin-zrostaye-rosiya-lider-nenavisti-doslidzhennya-kbf
