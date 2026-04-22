Это шокирует: сколько украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент

71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент. Соответствующее заявление сделала вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министерка культуры Украины Татьяна Бережная во время презентации результатов исследования потребления контента украинцев, проведенного компанией Gradus по заказу Министерства культуры Украины, при поддержке БФ "МХП-Громади".

Татьяна Бережная.

"Мы провели исследование совместно с компанией Gradus. И когда проанализировали украинское потребление контента, узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это каждый день", – отметила Татьяна Бережная.

Вице-премьер-министр отмечает, что одним из главных выводов исследования стало то, что люди не делают это из-за идеологических убеждений или каких-то взглядов. Они делают это по привычке, и русский контент есть в доступе и его много.

Для выхода из такой ситуации, по мнению министерши, нужно "создать все условия для создания качественной украинской альтернативы, чтобы украинского контента и культурного продукта становилось многое в разных сферах".

Стоит отметить, что в течение первого квартала 2026 года в Украине зафиксирован рост количества жалоб на нарушение языкового законодательства – больше претензий касаются интернет-магазинов и сферы обслуживания. Об этом говорится в данных, обнародованных на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

За три месяца 2026 в адрес омбудсменки Елены Ивановской поступило 659 жалоб. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году их было 646 – то есть количество обращений продолжает расти.

