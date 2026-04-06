Скарги ростуть: українці масово повідомляють про порушення мовного закону в інтернеті та сервісі

Протягом першого кварталу 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості скарг на порушення мовного законодавства – найбільше претензій стосуються інтернет-магазинів і сфери обслуговування.

Найбільше претензій щодо порушенння мовного закону – до сайтів, обслуговування та реклами

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у даних, оприлюднених на сайті уповноваженої із захисту державної мови.

За три місяці 2026 року на адресу омбудсменки Олени Івановської надійшло 659 скарг. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їх було 646 – тобто кількість звернень продовжує зростати.

Найбільше порушень зафіксували у Києві – 238 звернень, що становить 36% від загальної кількості. Серед регіонів також виділяються Одеська область – 116 скарг (18%), Харківська – 91 (14%) та Дніпропетровська – 61 (9%). В інших областях кількість звернень не перевищує 2%.

Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів – таких випадків 168, або 26% від усіх звернень. Ще 103 скарги (17%) стосуються порушень під час обслуговування клієнтів, а 92 (14%) – сфери зовнішньої реклами та інформації для загального ознайомлення.

Також зафіксовано 52 звернення щодо порушень у закладах освіти – це близько 8% від загальної кількості. Ще 48 скарг стосуються надання інформації про товари та послуги. У медіа зафіксовано 45 випадків (7%), серед представників влади – 36 (6%), а у сфері культури – 33 (5%).

Чинне законодавство передбачає обов’язкове використання української мови в публічному просторі. Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений у 2019 році – він регулює мовні норми у всіх ключових сферах суспільного життя.

Зокрема, документ встановлює вимоги до бізнесу, медіа, освіти та книговидання. Наприклад, видавці мають забезпечувати щонайменше 50% назв книжок українською мовою, а книгарні – не менше половини асортименту державною мовою.

Експерти зазначають, що попри дію закону, проблема дотримання мовних норм досі залишається актуальною – особливо в онлайн-сегменті та сфері обслуговування.

