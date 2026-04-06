logo_ukra

BTC/USD

68987

ETH/USD

2127.1

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скарги ростуть: українці масово повідомляють про порушення мовного закону в інтернеті та сервісі
commentss НОВИНИ Всі новини

Скарги ростуть: українці масово повідомляють про порушення мовного закону в інтернеті та сервісі

За три місяці 2026 року українці подали сотні звернень до мовного омбудсмена.

6 квітня 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Протягом першого кварталу 2026 року в Україні зафіксовано зростання кількості скарг на порушення мовного законодавства – найбільше претензій стосуються інтернет-магазинів і сфери обслуговування.

Найбільше претензій щодо порушенння мовного закону – до сайтів, обслуговування та реклами

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у даних, оприлюднених на сайті уповноваженої із захисту державної мови.

За три місяці 2026 року на адресу омбудсменки Олени Івановської надійшло 659 скарг. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їх було 646 – тобто кількість звернень продовжує зростати.

Найбільше порушень зафіксували у Києві – 238 звернень, що становить 36% від загальної кількості. Серед регіонів також виділяються Одеська область – 116 скарг (18%), Харківська – 91 (14%) та Дніпропетровська – 61 (9%). В інших областях кількість звернень не перевищує 2%.

Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів – таких випадків 168, або 26% від усіх звернень. Ще 103 скарги (17%) стосуються порушень під час обслуговування клієнтів, а 92 (14%) – сфери зовнішньої реклами та інформації для загального ознайомлення.

Також зафіксовано 52 звернення щодо порушень у закладах освіти – це близько 8% від загальної кількості. Ще 48 скарг стосуються надання інформації про товари та послуги. У медіа зафіксовано 45 випадків (7%), серед представників влади – 36 (6%), а у сфері культури – 33 (5%).

Чинне законодавство передбачає обов’язкове використання української мови в публічному просторі. Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений у 2019 році – він регулює мовні норми у всіх ключових сферах суспільного життя.

Зокрема, документ встановлює вимоги до бізнесу, медіа, освіти та книговидання. Наприклад, видавці мають забезпечувати щонайменше 50% назв книжок українською мовою, а книгарні – не менше половини асортименту державною мовою.

Експерти зазначають, що попри дію закону, проблема дотримання мовних норм досі залишається актуальною – особливо в онлайн-сегменті та сфері обслуговування.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні планують запровадити обов’язковий рівень володіння англійською мовою для низки посад у державному управлінні, освіті та науці. Йдеться про нові вимоги до кандидатів, які претендуватимуть на керівні та відповідальні позиції. Таким чином влада прагне підвищити ефективність міжнародної комунікації та інтеграцію у європейський простір.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини