Жалобы растут: украинцы массово сообщают о нарушении языкового закона в интернете и сервисе

В первом квартале 2026 года в Украине зафиксирован рост количества жалоб на нарушение языкового законодательства – больше всего претензий касаются интернет-магазинов и сферы обслуживания.

Больше претензий относительно нарушения языкового закона – к сайтам, обслуживанию и рекламе

Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в данных, обнародованных на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

За три месяца 2026 в адрес омбудсменки Елены Ивановской поступило 659 жалоб. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году их было 646 – то есть количество обращений продолжает расти.

Больше всего нарушений зафиксировали в Киеве – 238 обращений, что составляет 36% от общего количества. Среди регионов также выделяются Одесская область – 116 жалоб (18%), Харьковская – 91 (14%) и Днепропетровская – 61 (9%). В других областях количество обращений не превышает 2%.

Чаще украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайтов – таких случаев 168, или 26% от всех обращений. Еще 103 жалобы (17%) касаются нарушений при обслуживании клиентов, а 92 (14%) – сферы наружной рекламы и информации для общего ознакомления.

Также зафиксировано 52 обращения относительно нарушений в учебных заведениях – это около 8% от общего количества. Еще 48 жалоб касаются предоставления информации о товарах и услугах. В СМИ зафиксировано 45 случаев (7%), среди представителей власти – 36 (6%), а в сфере культуры – 33 (5%).

Действующее законодательство предусматривает обязательное использование украинского языка в публичном пространстве. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в 2019 году — он регулирует языковые нормы во всех ключевых областях общественной жизни.

В частности, документ устанавливает требования к бизнесу, медиа, образованию и книгоизданию. Например, издатели должны обеспечивать не менее 50% названий книг на украинском языке, а книжные магазины – не менее половины ассортимента на государственном языке.

Эксперты отмечают, что, несмотря на действие закона, проблема соблюдения языковых норм до сих пор остается актуальной – особенно в онлайн-сегменте и сфере обслуживания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Украине планируют ввести обязательный уровень владения английским языком для ряда должностей в государственном управлении, образовании и науке. Речь идет о новых требованиях кандидатов, которые будут претендовать на руководящие и ответственные позиции. Таким образом, власть стремится повысить эффективность международной коммуникации и интеграцию в европейское пространство.