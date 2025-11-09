logo_ukra

Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл
commentss НОВИНИ Всі новини

Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл

Артем Пивоваров чекав на харківʼян, потяг яких запізнився через обстріли

9 листопада 2025, 12:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український співак Артем Пивоваров зворушив мережу своїм учинком: він вирішив почекати на шанувальників із Харкова, які прямували на його концерт до київського "Палацу спорту", але затрималися через обстріли російських військ.

Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл

Артем Пивоваров зачекав фанів з потягу

Останніми днями частина потягів із Харкова прибуває до столиці з великим запізненням. Пасажири, які їхали на виступ Пивоварова, звернулися до нього в соцмережах із проханням не починати шоу без них.

Артем побачив звернення та погодився почекати. До розмови приєдналася й "Укрзалізниця", подякувавши артисту за підтримку пасажирів та оперативну реакцію.

У мережі це назвали прикладом справжньої людяності та єдності під час війни.

Джерело: https://t.me/TCH_channel/202044
