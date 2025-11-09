Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл

Рубрики
Український співак Артем Пивоваров зворушив мережу своїм учинком: він вирішив почекати на шанувальників із Харкова, які прямували на його концерт до київського "Палацу спорту", але затрималися через обстріли російських військ.
Артем Пивоваров зачекав фанів з потягу
Останніми днями частина потягів із Харкова прибуває до столиці з великим запізненням. Пасажири, які їхали на виступ Пивоварова, звернулися до нього в соцмережах із проханням не починати шоу без них.
Артем побачив звернення та погодився почекати. До розмови приєдналася й "Укрзалізниця", подякувавши артисту за підтримку пасажирів та оперативну реакцію.
У мережі це назвали прикладом справжньої людяності та єдності під час війни.
