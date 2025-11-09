Артем Пивоваров чекав на слухачів, які запізнилися через обстріл

Український співак Артем Пивоваров зворушив мережу своїм учинком: він вирішив почекати на шанувальників із Харкова, які прямували на його концерт до київського "Палацу спорту", але затрималися через обстріли російських військ.

Артем Пивоваров зачекав фанів з потягу

Останніми днями частина потягів із Харкова прибуває до столиці з великим запізненням. Пасажири, які їхали на виступ Пивоварова, звернулися до нього в соцмережах із проханням не починати шоу без них.

Артем побачив звернення та погодився почекати. До розмови приєдналася й "Укрзалізниця", подякувавши артисту за підтримку пасажирів та оперативну реакцію.

У мережі це назвали прикладом справжньої людяності та єдності під час війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Жителі Таганрога Ростовської області повідомляють про пожежу та масове знеструмлення.

За даними "Россетей", сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це у низці районів міста відсутнє електропостачання. Мер Таганрога заявила, що аварійні бригади вже працюють на місці та намагаються відновити подачу електроенергії протягом двох годин.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Москва фактично запустила новий етап мобілізації — тихий, прихований, через так званих “резервістів”. Аналіз російських джерел і зливів із окупованих територій свідчить: у Кремлі вирішили не повторювати хаосу 2022 року. Замість масових повісток тепер — “збори” для осіб із бойовим досвідом. Формально — для “охорони критичної інфраструктури”, а фактично — для втягування підготовлених чоловіків у структури Міноборони.



