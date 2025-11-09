Росія переходить до прихованої мобілізації: що це означає

Рубрики
Ткачова Марія
Москва фактично запустила новий етап мобілізації — тихий, прихований, через так званих “резервістів”. Аналіз російських джерел і зливів із окупованих територій свідчить: у Кремлі вирішили не повторювати хаосу 2022 року. Замість масових повісток тепер — “збори” для осіб із бойовим досвідом. Формально — для “охорони критичної інфраструктури”, а фактично — для втягування підготовлених чоловіків у структури Міноборони.
Нова тактика та мобілізація в Росії
За офіційними даними, у Росії налічується близько двох мільйонів резервістів, які вже отримують щомісячні виплати від Міноборони. Саме вони стали головною “мобілізаційною подушкою” — лояльною до держави, фінансово залежною та формально добровільною.
Новий закон Путіна від 4 листопада лише закріпив процес, який діє ще з літа. Резервістів активно направляють на “охорону” нафтопереробних заводів, складів і енергетичних об’єктів. Офіційна мета — “боротьба з дронами”, реальна — формування тилових підрозділів, що згодом підуть на фронт.
У регіонах запущено схему “м’якої мобілізації”:
тиск через військкомати;
борги та кредити як інструмент примусу;
стимул — “служба поруч із домом” і обіцянки пільг.
Під час “зборів” проводять відбір найкращих — таких переводять на бойові контракти з підвищеними виплатами. Частина резервістів уже проходить польову підготовку при охороні енергетичних об’єктів — фактично тестування перед ротацією на передову.
У Генштабі РФ прямо заявляють: головний акцент найближчих двох-трьох місяців — саме резервісти. Це дозволяє Кремлю нарощувати чисельність армії без офіційного оголошення мобілізації.
У Москві це називають “якісним підбором кадрів”. Насправді — спроба латати втрати без нової хвилі паніки в тилу.
Нова формула війни: мобілізований без мобілізації.