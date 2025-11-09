Анджеліна Джолі опублікувала перший допис в соцмережах після візиту до України: що написала

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі опублікувала в Instagram допис після свого візиту до Миколаєва та Херсона, де зустрілася з родинами, які живуть поблизу лінії фронту.

Анджеліна Джолі про Україну

Вона зазначила, що під час перебування на півдні України постійно відчувалася присутність дронів — у небі лунав низький гул, який місцеві вже називають "людським сафарі", адже російські дрони використовують, щоб стежити, переслідувати та тероризувати мирних мешканців. Джолі розповіла, що в якийсь момент їй довелося зупинитися та чекати, поки дрон пролетить над головою.

"Я була в захисному спорядженні, але для мене це було лише кілька днів. Сім’ї тут живуть із цим щодня", — написала акторка.

За її словами, мешканці Херсона та Миколаєва переносять школи, клініки та дитсадки до укріплених підвалів, вирішивши, що життя має тривати попри все. Вона назвала це важким, але надихаючим прикладом стійкості.

Джолі також наголосила, що багато українців говорили їй про психологічний тиск постійної небезпеки й страх бути забутими світом. Вона порівняла ситуацію в Україні з трагедіями мирних жителів у Судані, Газі, Ємені та ДР Конго, підкресливши, що у світі, який має всі дипломатичні інструменти, люди не повинні страждати щодня.

"Мене надихає неймовірна мужність місцевих організацій і волонтерів, які не здаються. Якщо вони знаходять у собі сили діяти, уряди теж повинні бути здатні зробити те саме", — підсумувала Анджеліна Джолі.

