Анджелина Джоли опубликовала первый пост в соцсетях после визита в Украину: что написала
НОВОСТИ

Анджелина Джоли опубликовала первый пост в соцсетях после визита в Украину: что написала

Анджелина Джоли после визита в Украину рассказала о жизни людей под постоянной угрозой дронов

9 ноября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли опубликовала в Instagram сообщение после своего визита в Николаев и Херсон, где встретилась с семьями, живущими вблизи линии фронта.

Анджелина Джоли опубликовала первый пост в соцсетях после визита в Украину: что написала

Анджелина Джоли про Украину

Она отметила, что во время пребывания на юге Украины постоянно чувствовалось присутствие дронов — в небе раздавался низкий гул, который местные уже называют "человеческим сафари", ведь российские дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать мирных жителей. Джоли рассказала, что в какой-то момент ей пришлось остановиться и ждать, пока дрон пролетит над головой.

"Я была в защитном снаряжении, но для меня это было всего несколько дней. Семьи здесь живут с этим каждый день", — написала актриса.

По ее словам, жители Херсона и Николаева переносят школы, клиники и детсады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь должна продолжаться, несмотря ни на что. Она назвала это тяжелым, но вдохновляющим примером стойкости.

Джоли также подчеркнула, что многие украинцы говорили ей о психологическом давлении постоянной опасности и страхе быть забытыми миром. Она сравнила ситуацию в Украине с трагедиями мирных жителей в Судане, Газе, Йемене и ДР Конго, подчеркнув, что в мире, имеющем все дипломатические инструменты, люди не должны страдать каждый день.

"Меня вдохновляет невероятное мужество местных организаций и волонтеров, которые не сдаются. Если они находят в себе силы действовать, правительства тоже должны быть способны сделать то же самое", — подытожила Анджелина Джоли.

Источник: https://www.instagram.com/p/DQ0t3FHkboZ/?igsh=MWw5dzUwbHR0c3c3MQ==
