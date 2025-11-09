logo

Война с Россией Россия переходит к скрытой мобилизации: что это значит
Россия переходит к скрытой мобилизации: что это значит

Россия переходит к скрытой мобилизации: ставка на "резервистов"

9 ноября 2025, 10:30
Автор:
Ткачова Марія

Москва фактически запустила новый этап мобилизации — тихий, скрытый из-за так называемых "резервистов". Анализ российских источников и ливней с оккупированных территорий свидетельствует: в Кремле решили не повторять хаос 2022 года. Вместо массовых повесток теперь — собрание для лиц с боевым опытом. Формально — для "охраны критической инфраструктуры", а фактически — для вовлечения подготовленных мужчин в структуры Минобороны.

Россия переходит к скрытой мобилизации: что это значит

Новая тактика и мобилизация в России

По официальным данным, в России насчитывается около двух миллионов резервистов, уже получающих ежемесячные выплаты от Минобороны. Именно они стали главной "мобилизационной подушкой" — лояльной государству, финансово зависимой и формально добровольной.

Новый закон Путина от 4 ноября лишь закрепил действующий еще с лета процесс. Резервистов активно направляют на "охрану" нефтеперерабатывающих заводов, складов и энергетических объектов. Официальная цель — "борьба с дронами", реальная — формирование тыловых подразделений, которые впоследствии уйдут на фронт.

В регионах запущена схема "мягкой мобилизации":

давление через военкоматы;

долги и кредиты как инструмент принуждения;

стимул — "служба рядом с домом" и обещания льгот.

Во время сбора проводят отбор лучших — таких переводят на боевые контракты с повышенными выплатами. Часть резервистов уже проходит полевую подготовку при охране энергетических объектов – фактически тестирование перед ротацией на передовую.

В Генштабе РФ прямо заявляют: главный акцент в ближайшие два-три месяца — именно резервисты. Это позволяет Кремлю наращивать численность армии без официального оглашения мобилизации.

В Москве это называют "качественным подбором кадров". На самом деле попытка латать потери без новой волны паники в тылу.

Новая формула войны: мобилизованный без мобилизации.

Источник: https://t.me/andriyshTime/46450
