Таганрог палає: місто без електрики

Жителі Таганрога Ростовської області повідомляють про пожежу та масове знеструмлення.

У Таганрозі масштабна пожежа: місто без світла

За даними "Россетей", сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це у низці районів міста відсутнє електропостачання.

Мер Таганрога заявила, що аварійні бригади вже працюють на місці та намагаються відновити подачу електроенергії протягом двох годин.

Причини займання поки офіційно не уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовий Сил оборони України з позивним “Алекс” попередив, що ситуація цієї зими може нагадувати найскладніший період 2022–2023 років, коли Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.

“Під час першої зими за повномасштабку 2022/23 противник почав активно бити по нашій критичній інфраструктурі. Тоді ми вперше з цим зіткнулися і вчилися адаптуватися — як на рівні DTEK, так і звичайних мешканців міст”, — зазначив військовий. За його словами, у наступні сезони українці певною мірою розслабилися, адже швидкість реагування енергетичних компаній, зокрема DTEK, суттєво зросла. Люди звикли, що удари по енергосистемі відбуваються з тривалими паузами, що дозволяло швидко відновлювати мережі. “Зараз ситуація подібна до зими 2022/23, і навіть наслідки можуть бути масштабнішими, ніж тоді. Просто зараз про це ще не говорять відкрито”, — наголосив “Алекс”.





Військовий порадив українцям підготуватися на рівні кожної родини, придбавши мінімальне необхідне обладнання — від павербанків до генераторів і запасів пального. “Комерсанти, як і тоді, скористаються моментом — ціни на все будуть зростати, тому варто зробити запаси вже зараз”, — підсумував він.

