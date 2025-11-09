logo_ukra

BTC/USD

101706

ETH/USD

3402.54

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тривожна заява: до чого військові закликають готуватися українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожна заява: до чого військові закликають готуватися українців

Старший лейтенант Сил оборони “Алекс” закликав українців підготуватися до можливої енергетичної кризи взимку

9 листопада 2025, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовий Сил оборони України з позивним “Алекс” попередив, що ситуація цієї зими може нагадувати найскладніший період 2022–2023 років, коли Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Тривожна заява: до чого військові закликають готуватися українців

Блекаути в Україні взимку

“Під час першої зими за повномасштабку 2022/23 противник почав активно бити по нашій критичній інфраструктурі. Тоді ми вперше з цим зіткнулися і вчилися адаптуватися — як на рівні DTEK, так і звичайних мешканців міст”, — зазначив військовий.


За його словами, у наступні сезони українці певною мірою розслабилися, адже швидкість реагування енергетичних компаній, зокрема DTEK, суттєво зросла. Люди звикли, що удари по енергосистемі відбуваються з тривалими паузами, що дозволяло швидко відновлювати мережі.

“Зараз ситуація подібна до зими 2022/23, і навіть наслідки можуть бути масштабнішими, ніж тоді. Просто зараз про це ще не говорять відкрито”, — наголосив “Алекс”.


Військовий порадив українцям підготуватися на рівні кожної родини, придбавши мінімальне необхідне обладнання — від павербанків до генераторів і запасів пального.

“Комерсанти, як і тоді, скористаються моментом — ціни на все будуть зростати, тому варто зробити запаси вже зараз”, — підсумував він.


“Алекс” підкреслив, що готовність кожної української родини до можливих відключень — це не лише питання комфорту, а й елемент національної стійкості перед новою хвилею російських атак на енергетичний сектор.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат і один із ключових представників парламенту з фінансових питань у публічній заяві повідомив, що наразі не існує підстав для паніки чи очікувань податкового навантаження в 2026 році. "Підвищення податків наступного року не буде", — підкреслив він.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6432
Теги:

Новини

Всі новини