Тривожна заява: до чого військові закликають готуватися українців

Військовий Сил оборони України з позивним “Алекс” попередив, що ситуація цієї зими може нагадувати найскладніший період 2022–2023 років, коли Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Блекаути в Україні взимку

“Під час першої зими за повномасштабку 2022/23 противник почав активно бити по нашій критичній інфраструктурі. Тоді ми вперше з цим зіткнулися і вчилися адаптуватися — як на рівні DTEK, так і звичайних мешканців міст”, — зазначив військовий.





За його словами, у наступні сезони українці певною мірою розслабилися, адже швидкість реагування енергетичних компаній, зокрема DTEK, суттєво зросла. Люди звикли, що удари по енергосистемі відбуваються з тривалими паузами, що дозволяло швидко відновлювати мережі.

“Зараз ситуація подібна до зими 2022/23, і навіть наслідки можуть бути масштабнішими, ніж тоді. Просто зараз про це ще не говорять відкрито”, — наголосив “Алекс”.





Військовий порадив українцям підготуватися на рівні кожної родини, придбавши мінімальне необхідне обладнання — від павербанків до генераторів і запасів пального.

“Комерсанти, як і тоді, скористаються моментом — ціни на все будуть зростати, тому варто зробити запаси вже зараз”, — підсумував він.





“Алекс” підкреслив, що готовність кожної української родини до можливих відключень — це не лише питання комфорту, а й елемент національної стійкості перед новою хвилею російських атак на енергетичний сектор.

