Тревожное заявление: к чему военные призывают готовиться украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожное заявление: к чему военные призывают готовиться украинцев

Старший лейтенант Сил обороны "Алекс" призвал украинцев подготовиться к возможному энергетическому кризису зимой

9 ноября 2025, 08:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" предупредил, что ситуация этой зимой может напоминать самый сложный период 2022-2023 годов, когда Россия начала массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Тревожное заявление: к чему военные призывают готовиться украинцев

Блекауты в Украине зимой

"Во время первой зимы за полномасштабку 2022/23 противник начал активно избивать по нашей критической инфраструктуре. Тогда мы впервые с этим столкнулись и учились адаптироваться — как на уровне DTEK, так и обычных жителей городов", — отметил военный.


По его словам, в последующие сезоны украинцы в известной степени расслабились, ведь скорость реагирования энергетических компаний, в частности DTEK, существенно выросла. Люди привыкли, что удары по энергосистеме происходят с длительными паузами, что позволяло быстро восстанавливать сети.

"Сейчас ситуация похожа на зиму 2022/23, и даже последствия могут быть более масштабными, чем тогда. Просто сейчас об этом еще не говорят открыто", — подчеркнул "Алекс".


Военный посоветовал украинцам подготовиться на уровне каждой семьи, приобретя минимальное необходимое оборудование — от павербанков до генераторов и запасов горючего.

"Коммерсанты, как и тогда, воспользуются моментом — цены на все будут расти, поэтому стоит сделать запасы уже сейчас", — подытожил он.


"Алекс" подчеркнул, что готовность каждой украинской семьи к возможным отключениям — это не только вопрос комфорта, но и элемент национальной устойчивости перед новой волной российских атак на энергетический сектор.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат и один из ключевых представителей парламента по финансовым вопросам в публичном заявлении сообщил, что пока не существует оснований для паники или ожиданий налоговой нагрузки в 2026 году. "Повышения налогов в следующем году не будет", — подчеркнул он.



Источник: https://t.me/officer_33/6432
