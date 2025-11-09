Таганрог пылает: город без электричества

Жители Таганрога Ростовской области сообщают о пожаре и массовом обесточении.

В Таганроге масштабный пожар: город без света

По данным "Россетей", произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому в ряде районов города отсутствует электроснабжение.

Мэр Таганрога заявила, что аварийные бригады уже работают на месте и пытаются возобновить подачу электроэнергии в течение двух часов.

Причины возгорания пока официально не уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" предупредил, что ситуация этой зимой может напоминать самый сложный период 2022–2023 годов, когда Россия начала массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

"Во время первой зимы за полномасштабку 2022/23 противник начал активно избивать по нашей критической инфраструктуре. Тогда мы впервые с этим столкнулись и учились адаптироваться — как на уровне DTEK, так и обычных жителей городов", — отметил военный. По его словам, в последующие сезоны украинцы в известной степени расслабились, ведь скорость реагирования энергетических компаний, в частности DTEK, существенно выросла. Люди привыкли, что удары по энергосистеме происходят с длительными паузами, что позволяло быстро восстанавливать сети. "Сейчас ситуация похожа на зиму 2022/23, и даже последствия могут быть более масштабными, чем тогда. Просто сейчас об этом еще не говорят открыто", — подчеркнул "Алекс".





Военный посоветовал украинцам подготовиться на уровне каждой семьи, приобретя минимальное необходимое оборудование — от павербанков до генераторов и запасов горючего. "Коммерсанты, как и тогда, воспользуются моментом — цены на все будут расти, поэтому стоит сделать запасы уже сейчас", — подытожил он.

