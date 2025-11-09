Артем Пивоваров ждал слушателей, которые опоздали из-за обстрела

Украинский певец Артем Пивоваров растрогал сеть своим поступком: он решил подождать поклонников из Харькова, которые направлялись на его концерт в киевский "Дворец спорта", но задержались из-за обстрелов российских войск.

Артем Пивоваров подождал фанатов с поезда

В последние дни часть поездов из Харькова прибывает в столицу с большим опозданием. Пассажиры, ехавшие на выступление Пивоварова, обратились к нему в соцсетях с просьбой не начинать шоу без них.

Артем увидел обращение и согласился подождать. К разговору присоединилась и "Укрзализныця", поблагодарив артиста за поддержку пассажиров и оперативную реакцию.

В сети это назвали примером подлинной человечности и единства во время войны.



