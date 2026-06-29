Аномальна спека під 40 градусів відступить: з якого числа в Україні почнеться похолодання

В Україні зберігається аномально спекотна погода, яка охопила більшість регіонів наприкінці червня. Водночас синоптики вже називають орієнтовні дати, коли температура почне знижуватися і країну накриють довгоочікувані дощі.

Коли буде похолодання в Україні. Фото: magnific

Прогноз погоди в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що червень завершиться на фоні високих температур, які місцями сягатимуть екстремальних значень. За її словами, найспекотніше буде на заході України, де стовпчики термометрів піднімуться до +33…+38 градусів. На півночі очікується +30…+34, у центральних областях +30…+35, на сході +26…+29, а на півдні — до +35 градусів.

Попри загальну спеку, погодні умови залишатимуться нестабільними. 30 червня в окремих регіонах прогнозуються грозові дощі. Нічні опади можливі в центральній частині країни, а ввечері вівторка — на заході. Водночас більшість території України залишатиметься сухою.

У Києві напередодні очікуються короткочасні грози, які можуть супроводжуватися шквалистим вітром. Вже наступного дня, 30 червня, у столиці прогнозують суху та дуже спекотну погоду — до +34 градусів.

Коли буде похолодання в Україні

За прогнозами синоптиків, перші ознаки послаблення спеки з’являться вже на початку липня. Як вказує Діденко, 2 липня прохолода прийде у західні області, а 3-4 липня температура знизиться на решті території України. Саме в цей період очікуються й більш часті дощі, які допоможуть зменшити теплове навантаження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, який температурний рекорд в Україні за всю історію спостережень.

Також "Коментарі" писали, що українців попередили про аномальну спеку і назвали дати.