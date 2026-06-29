Аномальная жара под 40 градусов отступит: с какого числа в Украине начнется похолодание

В Украине сохраняется аномально жаркая погода, охватившая большинство регионов в конце июня. В то же время, синоптики уже называют ориентировочные даты, когда температура начнет снижаться и страну накроют долгожданные дожди.

Когда будет похолодание в Украине. Фото: magnific

Прогноз погоды в Украине

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что июнь завершится на фоне высоких температур, местами достигающих экстремальных значений. По ее словам, самое жаркое будет на западе Украины, где столбики термометров поднимутся до +33…+38 градусов. На севере ожидается +30...+34, в центральных областях +30...+35, на востоке +26...+29, а на юге — до +35 градусов.

Несмотря на всеобщую жару, погодные условия будут оставаться нестабильными. 30 июня в отдельных регионах прогнозируются дожди. Ночные осадки возможны в центральной части страны, а вечером вторника – на западе. В то же время большинство территории Украины будет оставаться сухим.

В Киеве накануне ожидаются кратковременные грозы, которые могут сопровождаться шквалистым ветром. Уже на следующий день, 30 июня, в столице прогнозируют сухую и жаркую погоду — до +34 градусов.

Когда будет похолодание в Украине

По прогнозам синоптиков, первые признаки ослабления жары появятся уже в начале июля. Как отмечает Диденко, 2 июля прохлада придет в западные области, а 3-4 июля температура снизится на остальной территории Украины. Именно в этот период ожидаются и более частые дожди, которые помогут снизить тепловую нагрузку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой температурный рекорд в Украине за всю историю наблюдений.

Также "Комментарии" писали, что украинцев предупредили об аномальной жаре и назвали даты.