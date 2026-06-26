Краще не виходити на вулицю: українців попередили про аномальну спеку і назвали дати

Наприкінці червня в Україні очікується різке підвищення температури. Уже 28–30 червня на територію країни почне надходити гаряче повітря з півночі Африки через країни Центральної та Південної Європи. Найпершими спеку відчують жителі західних областей.

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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 27 червня, захід України опиниться під впливом спекотних повітряних мас. Температура тут сягатиме +30…+35 градусів, тоді як у більшості інших регіонів очікується +26…+29 градусів.

У неділю спека пошириться майже на всю країну. У більшості областей повітря прогріється до +29…+34 градусів, а на заході місцями стовпчики термометрів покажуть +33…+37. За словами синоптикині, найважчими стануть неділя та понеділок, коли в окремих районах західних областей температура може досягти +38 градусів.

Водночас істотних опадів не прогнозують. Лише у східних і подекуди центральних областях можливі короткочасні грози. Решта території перебуватиме під впливом антициклону, який забезпечить суху та сонячну погоду.

У Києві найближчими днями також переважатиме спека без дощів. У суботу очікується близько +29 градусів, у неділю — до +32, а в понеділок температура підніметься до +34 градусів.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що 28 червня сильна спека охопить західні, Вінницьку та Житомирську області, а 29–30 червня температура +35…+38 градусів прогнозується вже на більшій частині Правобережної України.

Синоптики застерігають, що екстремальна спека може негативно вплинути на здоров'я людей, спричинити додаткове навантаження на енергосистему та комунальні служби, а також ускладнити роботу транспорту. Крім того, у багатьох регіонах зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується орієнтовно з 2 липня.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні знову зростають ризики масштабних перебоїв з електропостачанням через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.