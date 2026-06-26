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Лучше не выходить на улицу: украинцев предупредили об аномальной жаре и назвали даты

Уже в эту субботу в западные регионы Украины начнет поступать горячий воздух из Европы.

26 июня 2026, 23:20
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Клименко Елена

В конце июня в Украине ожидается резкое повышение температуры. Уже 28-30 июня на территорию страны начнет поступать горячий воздух с севера Африки через страны Центральной и Южной Европы. Первыми жару почувствуют жители западных областей.

Лучше не выходить на улицу: украинцев предупредили об аномальной жаре и назвали даты

Фото: из открытых источников

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 27 июня, мероприятие Украины окажется под влиянием жарких воздушных масс. Температура здесь будет достигать 30...35 градусов, тогда как в большинстве других регионов ожидается 26...29 градусов.

В воскресенье жара распространится почти на всю страну. В большинстве областей воздух прогреется до 29...34 градусов, а на западе местами столбики термометров покажут 33...37. По словам синоптикини, самыми тяжелыми станут воскресенье и понедельник, когда в отдельных районах западных областей температура может достигнуть 38 градусов.

В то же время, существенных осадков не прогнозируют. Лишь в восточных и местных центральных областях возможны кратковременные грозы. Остальная территория будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и солнечную погоду.

В Киеве в ближайшие дни будет преобладать жара без дождей. В субботу ожидается около 29 градусов, в воскресенье — до 32 градусов, а в понедельник температура поднимется до 34 градусов.

В Украинском гидрометцентре предупреждают, что 28 июня сильная жара охватит западные, Винницкую и Житомирскую области, а 29-30 июня температура 35-38 градусов прогнозируется уже на большей части Правобережной Украины.

Синоптики предостерегают, что экстремальная жара может негативно повлиять на здоровье людей, вызвать дополнительную нагрузку на энергосистему и коммунальные службы, а также усложнить работу транспорта. Кроме того, во многих регионах сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается ориентировочно со 2 июля.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине снова растут риски масштабных перебоев с электроснабжением из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.



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