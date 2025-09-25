logo_ukra

Американські винищувачі перехопили російські літаки: деталі інциденту
Американські винищувачі перехопили російські літаки: деталі інциденту

Американські літаки вилітали на перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 та винищувачів Су-35 біля Аляски

25 вересня 2025, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба НОРАД.

Американські винищувачі перехопили російські літаки: деталі інциденту

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що для перехоплення російських літаків було піднято літак далекого радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.

У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов'язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі безпілотники знову прорвали повітряний простір Данії.                                              

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Реагуючи на подію, президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. Водночас Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито не порушували повітряний простір Естонії. Що справді сталося? Чи може цей інцидент вплинути на війну в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




