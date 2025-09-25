Американські винищувачі перехопили російські літаки: деталі інциденту

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба НОРАД.
Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що для перехоплення російських літаків було піднято літак далекого радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.
У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.
У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов'язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.
Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі безпілотники знову прорвали повітряний простір Данії.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Реагуючи на подію, президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. Водночас Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито не порушували повітряний простір Естонії. Що справді сталося? Чи може цей інцидент вплинути на війну в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.