Американські винищувачі перехопили російські літаки: деталі інциденту

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомила прес-служба НОРАД.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що для перехоплення російських літаків було піднято літак далекого радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.

У командуванні NORAD уточнили, що російські повітряні судна перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували кордонів США чи Канади.

У NORAD пояснили, що зона ідентифікації ППО (ADIZ) охоплює міжнародний повітряний простір за межами державного та вимагає обов'язкової ідентифікації всіх літаків з огляду на національну безпеку.

