Почему российские самолеты прорвались в Эстонию: как это связано с войной в Украине

Кравцев Сергей
Российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Реагируя на событие президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. В то же время Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии. Что действительно произошло? Может ли этот инцидент отразиться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
МиГ-31. Фото: из открытых источников
Политолог Вадим Денисенко отметил, что с точки зрения Путина давление на Европу – это главный путь к выходу Украины из Донбасса, а потому провокации будут регулярными.
Он продолжает, главной преградой, с точки зрения Кремля, по поводу захвата Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главным препятствием для снятия санкций с РФ, но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса: как будет обеспечена долговременная безопасность Европы? Параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями, ведь ЕС не хочет быть вечной дойной коровой.
Вадим Денисенко говорит, что именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа опасается, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет, но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первым нарушит этот баланс очень сложно.
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий считает, что российские самолеты в небе Эстонии – это продолжение испытания НАТО.
Он прогнозирует, что подобные акции россиян будут продолжаться до тех пор, пока НАТО не покажет зубы. Но все понимают: бесконечно держаться за иллюзию мирной и безопасной жизни уже не удастся. Экономически Россия еще не способна позволить себе "небольшую войну". По уровню боевого опыта в современной войне она превосходит любую европейскую страну, кроме Украины. Поэтому Путину выгодно спешить: пока он сам не слишком стар, пока его войска сохраняют навыки, а экономика еще держится и не сломалась под санкциями.
