Почему российские самолеты прорвались в Эстонию: как это связано с войной в Украине

Российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Реагируя на событие президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. В то же время Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии. Что действительно произошло? Может ли этот инцидент отразиться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

Путин давит на Европу

Политолог Вадим Денисенко отметил, что с точки зрения Путина давление на Европу – это главный путь к выходу Украины из Донбасса, а потому провокации будут регулярными.

"Окончание войны в логике Путина предполагает следующие моменты: полная оккупация Донбасса; завершение, хотя бы в основных параметрах формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля, предохранителя от дальнейших революций; частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом", – отметил политолог.

Он продолжает, главной преградой, с точки зрения Кремля, по поводу захвата Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главным препятствием для снятия санкций с РФ, но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса: как будет обеспечена долговременная безопасность Европы? Параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями, ведь ЕС не хочет быть вечной дойной коровой.

"Как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения по Украине может начать меняться. И Россия считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс. Главная ошибка россиян состоит в том, что пока США не готовы давать ответы на эти вопросы, потому что в логике Трампа он ничего не должен делать, а все должны заплатить за его ничего не делания", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко говорит, что именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа опасается, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет, но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первым нарушит этот баланс очень сложно.

Нерешительность "агрессивного блока НАТО" лишь укрепляет уверенность Кремля

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий считает, что российские самолеты в небе Эстонии – это продолжение испытания НАТО.

"В мифологии дворовой шпаны, из которой нынешние вожди России черпают вдохновение, на любой "наезд" нужно отвечать сразу. На вторжение 24 февраля Украина отреагировала мгновенно, не дожидаясь резолюций ООН или "глубокой обеспокоенности" от ЕС. На вторжение в Польшу Альянс за полторы недели так и не ответил, и это выглядит как поражение", – отметил нардеп.

Он прогнозирует, что подобные акции россиян будут продолжаться до тех пор, пока НАТО не покажет зубы. Но все понимают: бесконечно держаться за иллюзию мирной и безопасной жизни уже не удастся. Экономически Россия еще не способна позволить себе "небольшую войну". По уровню боевого опыта в современной войне она превосходит любую европейскую страну, кроме Украины. Поэтому Путину выгодно спешить: пока он сам не слишком стар, пока его войска сохраняют навыки, а экономика еще держится и не сломалась под санкциями.

"Нерешительность "агрессивного блока НАТО" лишь подпитывает уверенность Кремля в том, что он избрал правильную стратегию. В этой игре НАТО либо начнет защищаться немедленно, либо распустится, продемонстрировав собственную несостоятельность обороны", – констатировал Николай Княжицкий.

Читайте также на портале "Комментариев" – не все так однозначно: Келлог рассказал, что на самом деле Трамп говорит о Путине за закрытыми дверями.



