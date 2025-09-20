Чому російські літаки прорвалися в Естонію: як це пов’язано з війною в Україні

Російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Реагуючи на подію президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії. В той же час Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії. Що насправді відбулося? Чи може цей інцидент позначитися на війні в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

Путін тисне на Європу

Політолог Вадим Денисенко зазначив, що з точки зору Путіна, тиск на Європу – це головний шлях до виходу України з Донбасу, а тому, провокації будуть регулярними.

"Закінчення війни в логіці Путіна передбачає наступні моменти: повна окупація Донбасу; завершення, хоча б в основних параметрах формування Чебурнету, як головного, з точки зору внутрішніх служб Кремля, запобіжника від подальших революцій; часткове зняття санкцій і початок політичного діалогу з Заходом", – зазнач в політолог.

Він продовжує, головною перепоною, з точки зору Кремля, щодо захоплення Донбасу, є Європа. Адже саме ЄС поки є головною перепоною для зняття санкцій з РФ, але тут ми маємо розуміти, для Європи, яка декларує примат цінностей над усім іншим, важливими є відповіді на два питання: як буде забезпечено довготривала безпека Європи? Параметри подальших економічних витрат, повʼязаних з новими геополітичними реаліями, адже ЄС не хоче бути вічною дійною коровою.

"Як тільки ЄС зрозуміє відповіді на ці питання, їхня точка зору щодо України може почати змінюватися. І Росія вважає, що атаки на Польщу чи Естонію прискорюватимуть цей процес. Головна помилка росіян полягає у тому, що поки США не готові давати відповіді на ці питання, бо в логіці Трампа, він нічого не має робити, а всі мають заплатити за його нічого не роблення", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко говорить, що саме тому ми зараз маємо патову ситуацію. Європа боїться, США не хоче, а Росія не може нічого крім провокацій. Китай традиційно чекає. Ситуація може змінитися лише в той момент, коли одна зі сторін змінить свою позицію. Це станеться, але не зараз і поки спрогнозувати, хто з чотирьох гравців перший порушить цей баланс дуже складно.

Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля

Нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький вважає, що російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО.

"У міфології дворової шпани, з якої нинішні керманичі Росії черпають натхнення, на будь-який "наїзд" потрібно відповідати одразу. На вторгнення 24 лютого Україна відреагувала миттєво, не чекаючи резолюцій ООН чи "глибокого занепокоєння" від ЄС. На вторгнення в Польщу Альянс за півтора тижні так і не відповів, і це виглядає як поразка", – зазначив нардеп.

Він прогнозує, що подібні акції росіян триватимуть доти, доки НАТО не покаже зуби. Але всі розуміють: нескінченно триматись за ілюзію мирного й безпечного життя вже не вдасться. Економічно Росія ще здатна дозволити собі "невелику війну". За рівнем бойового досвіду у сучасній війні вона перевершує будь-яку європейську країну, крім України. Тож Путіну вигідно поспішати: поки він сам не надто старий, поки його війська зберігають навички, а економіка ще тримається й не зламалася під санкціями.

"Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля, що він обрав правильну стратегію. У цій грі НАТО або почне захищатися негайно, або розпуститься, продемонструвавши власну неспроможність до оборони", – констатував Микола Княжицький.

