Неопознанные беспилотники вновь прорвали воздушное пространство Дании

Аэропорт "Ольборг" на севере Дании был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве. Об этом сообщало "Reuters".

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появились около полуночи.

"Возле аэропорта "Ольборг" замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование", — говорилось в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х.

Представитель аэропорта в комментарии СМИ подтвердил, что датский аэропорт "Ольборг" был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

В то же время, он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

Позже местные СМИ со ссылкой на полицию Южной и Южной Ютландии сообщили, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов – в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Стоит отметить, что вряд ли есть случайность, что на авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

