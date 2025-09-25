logo

Главная Новости Общество происшествия Неопознанные беспилотники вновь прорвали воздушное пространство Дании
commentss НОВОСТИ Все новости

Неопознанные беспилотники вновь прорвали воздушное пространство Дании

Властям пришлось срочно закрывать аэропорт "Ольборг"

25 сентября 2025, 07:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аэропорт "Ольборг" на севере Дании был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве. Об этом сообщало "Reuters".

Неопознанные беспилотники вновь прорвали воздушное пространство Дании

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появились около полуночи.

"Возле аэропорта "Ольборг" замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование", — говорилось в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х.

Представитель аэропорта в комментарии СМИ подтвердил, что датский аэропорт "Ольборг" был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

В то же время, он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

Позже местные СМИ со ссылкой на полицию Южной и Южной Ютландии сообщили, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов – в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе.

Стоит отметить, что вряд ли есть случайность, что на авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревога над Скандинавией, когда "неизвестные" дроны напугали Осло, Копенгаген и Стокгольм, уже наводят на ряд размышлений, в первую очередь, самих европейцев. В Осло дроны пролетали над военным объектом, задержаны двое подозреваемых. В Копенгагене остановили работу аэропорта – визуально фиксировали "большие дроны". Позже полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, скорее всего, управлялись "опытным оператором". Может ли за этими провокациями снова стоять РФ, стремящаяся вернуться к гибридной войне? Если да, на что это может быть намек Европе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/denmarks-aalborg-airport-closed-due-drones-airspace-2025-09-24/
