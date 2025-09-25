Невідомі безпілотники знову прорвали повітряний простір Данії

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії був закритий через дрони в його повітряному просторі. Про це повідомляло Reuters.

Безпілотники. Фото: із відкритих джерел

Перше повідомлення про невідомих безпілотників у небі над аеропортом "Ольборг" з'явилися близько опівночі.

"Біля аеропорту "Ольборг" помічені дрони, повітряний простір закритий. Поліція на місці події проводить розслідування", — йшлося в публікації поліції адміністративного регіону Північна Ютландія в соцмережі Х.

Представник аеропорту в коментарі ЗМІ підтвердив, що датський аеропорт "Ольборг" було закрито через дрони у його повітряному просторі.

Водночас він відмовився коментувати кількість дронів.

За його словами, час прильоту та вильоту змінили чотири рейси, у тому числі два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.

Пізніше місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію Південної та Південної Ютландії повідомили, що дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів – в Есб'єргу, Сьоннербордзе та Скрідструпі.

Варто зазначити, що навряд чи є випадковість, що на авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тривога над Скандинавією, коли "невідомі" дрони налякали Осло, Копенгаген та Стокгольм.




