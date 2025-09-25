logo

Американские истребители перехватили российские самолеты: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские истребители перехватили российские самолеты: детали инцидента

Американские самолеты вылетали на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 возле Аляски

25 сентября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба НОРАД.

Американские истребители перехватили российские самолеты: детали инцидента

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что для перехвата российских самолетов был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.

В командовании NORAD уточнили, что российские воздушные суда находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ США или Канады.

В NORAD объяснили, что зона идентификации ПВО (ADIZ) охватывает международное воздушное пространство за пределами государственного и требует обязательной идентификации всех самолетов, учитывая национальную безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — неопознанные беспилотники вновь прорвали воздушное пространство Дании.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Реагируя на событие, президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. В то же время Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии. Что действительно произошло? Может ли этот инцидент отразиться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




