Військові гостро відреагували на ситуацію в Тернопільській області: що заявили захисники

У поліції повідомили, що на території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Військові прокоментували ситуацію.

Військові. Ілюстративне фото

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” зазначив, що у ситуації із затриманням військових на Тернопільщині треба копати набагато глибше і затримувати не лише виконавців, а і організаторів.

“Не здивуюсь, якщо виявиться, що ці персонажі навіть рахувалися на бойових і сиділи на “соточці”, знаходячись по факту взагалі в іншому кінці країни”, — зазначив військовий.

За його словами, це організована група і її організатором є явно не особа з рядового чи сержантського складу, а командир, який, як мінімум, покривав всі ці діяння і навіть визначав безпосередні завдання.

“Тому питання не менш важливе: хто це і з якою метою робив?”, — зауважив захисник.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов переконаний, що за такі злочини потрібно карати довічно — разом з командиром, у якого бійці в період війни займаються криміналом в тилу.

“Сподіваюсь, імена цих *** ми почуємо”, — зазначив він.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував ситуацію:

“Питання: Де вони рахувалися за місцем служби? Що по зброї? Які обов'язки мали виконувати весь цей час? Що каже командир? Чому не на Покровську чи Сумах?”

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює фейк про військових ЗСУ. Пишуть нібито про покарання у виховних цілях.



