Військові гостро відреагували на ситуацію в Тернопільській області: що заявили захисники

Кречмаровская Наталия
У поліції повідомили, що на території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Військові прокоментували ситуацію.
Військові. Ілюстративне фото
Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” зазначив, що у ситуації із затриманням військових на Тернопільщині треба копати набагато глибше і затримувати не лише виконавців, а і організаторів.
За його словами, це організована група і її організатором є явно не особа з рядового чи сержантського складу, а командир, який, як мінімум, покривав всі ці діяння і навіть визначав безпосередні завдання.
Мер Генічеська Станіслав Бунятов переконаний, що за такі злочини потрібно карати довічно — разом з командиром, у якого бійці в період війни займаються криміналом в тилу.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов прокоментував ситуацію:
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює фейк про військових ЗСУ. Пишуть нібито про покарання у виховних цілях.