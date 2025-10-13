“Побили військового ЗСУ у виховних цілях”: що відомо

Ворожа пропаганда поширює фейк про нібито “побиття військового ЗСУ у виховних цілях”. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що вказує на черговий вкид росіян.

Військові. Ілюстративне фото

Аналітики ЦПД зазначили, що ворожі Telegram-канали поширюють відео, на якому невідомі особи в пікселі начебто “карають” чоловіка, якого називають “колишнім засудженим”.

Насправді, як зазначають в Центрі протидії дезінформації, відео зняте російськими пропагандистами і має всі ознаки постановки. На це вказує те, що на кадрах не видно облич дійових осіб. А це, за даними ЦПД, типово для подібних російських фейків. Крім того, особа, яка говорить за кадром, має виразний російський акцент, який не вдалося приховати навіть за допомогою технічних маніпуляцій із голосом.

“Це черговий інформаційний вкид, створений з метою дискредитації Збройних Сил України”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Також у ЦПД повідомили, що до виробництва таких фейкових відеороликів причетна студія “Крылья”, яка пов'язана з Міноборони РФ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Центрі протидії дезінформації спростували неправдиву інформацію, яку поширюють кремлівські ресурси, нібито “Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області”.

Джерелом фейку називають бойовика з позивним “джанкой”. Повідомляють, буцімто він “особисто спілкувався з полоненим”. Жодних доказів, імен, документів чи фото, як зазначили у Центрі протидії дезінформації, не надано лише чергове “свідчення” для пропагандистського шоу "Ищу своих".



