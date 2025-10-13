“Побили військового ЗСУ у виховних цілях”: що відомо

Рубрики
Ворожа пропаганда поширює фейк про нібито “побиття військового ЗСУ у виховних цілях”. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що вказує на черговий вкид росіян.
Аналітики ЦПД зазначили, що ворожі Telegram-канали поширюють відео, на якому невідомі особи в пікселі начебто “карають” чоловіка, якого називають “колишнім засудженим”.
Насправді, як зазначають в Центрі протидії дезінформації, відео зняте російськими пропагандистами і має всі ознаки постановки. На це вказує те, що на кадрах не видно облич дійових осіб. А це, за даними ЦПД, типово для подібних російських фейків. Крім того, особа, яка говорить за кадром, має виразний російський акцент, який не вдалося приховати навіть за допомогою технічних маніпуляцій із голосом.
Також у ЦПД повідомили, що до виробництва таких фейкових відеороликів причетна студія “Крылья”, яка пов'язана з Міноборони РФ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Центрі протидії дезінформації спростували неправдиву інформацію, яку поширюють кремлівські ресурси, нібито “Європа платила по 1000 доларів українським військовим за кожного вбитого цивільного росіянина в Курській області”.
Джерелом фейку називають бойовика з позивним “джанкой”. Повідомляють, буцімто він “особисто спілкувався з полоненим”. Жодних доказів, імен, документів чи фото, як зазначили у Центрі протидії дезінформації, не надано лише чергове “свідчення” для пропагандистського шоу "Ищу своих".